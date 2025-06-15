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لطيفة التونسية تودّع شقيقها: "كان لسه بيكلمني امبارح!"

Lebanon 24
15-06-2025 | 02:18
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أعلنت النجمة لطيفة التونسية وفاة شقيقها في مساء السبت 14 حزيران الجاري.
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وكتبت لطيفة عبر حسابها على موقع "أكس": "اخويا في ذمة الله، الله يرحمك يا اخويا ياغالى لسه كنت بتكلمنى امبارح يا نور الدين الله يصبرنا على فراقك يا اطيب يا غالى يا ملاك فى صفة انسان الله يرحمك ياروحى يا غالى ويغفرلك فى جنة النعيم باذن الله".

 
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