لطيفة التونسية تودّع شقيقها: "كان لسه بيكلمني امبارح!"

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أعلنت النجمة لطيفة وفاة شقيقها في مساء السبت 14 حزيران الجاري.وكتبت لطيفة عبر حسابها على موقع "أكس": "اخويا في ذمة الله، الله يرحمك يا اخويا ياغالى لسه كنت بتكلمنى امبارح يا الله يصبرنا على فراقك يا اطيب يا غالى يا ملاك فى صفة انسان الله يرحمك ياروحى يا غالى ويغفرلك فى جنة باذن الله".