Advertisement

فنون ومشاهير

"الله يمحي الجميع".. خطأ كتابي يورط باسكال مشعلاني (صور)

Lebanon 24
15-06-2025 | 03:23
A-
A+
Doc-P-1376000-638855801081901117.png
Doc-P-1376000-638855801081901117.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقعت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني ضحية خطأ لغوي غير مقصود في منشور لها على "فيسبوك"، أثار موجة من التعليقات الساخرة والتفاعل الواسع.
Advertisement

الواقعة بدأت حين عبّرت مشعلاني عن قلقها إزاء التصعيد العسكري المتبادل بين إيران وإسرائيل، وكتبت عبر صفحتها الرسمية: "صباح الخير، مع كل الأجواء الحرب يلي عم نعيشها، الله يمحي الجميع"، لتثير عبارة "يمحي الجميع" جدلًا واسعًا، حيث فُهمت بشكل مختلف عن المعنى المقصود، وهو "يحمي الجميع".
 
وعلى الرغم من أن الفنانة سارعت إلى حذف المنشور وتعديله، إلا أن النسخة الأولى انتشرت سريعًا، ما فتح الباب أمام سيل من المزاح والنكات على "اللخبطة اللغوية"، والتي تحوّلت إلى وسمٍ ساخرٍ لاقى رواجًا واسعًا.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، نشرت مشعلاني توضيحًا عبر حسابها قالت فيه: "هاي مرة تاني، أنا عم بقول يحمي الجميع، بالغلط قلت يمحي"، مؤكدة أن الخطأ غير مقصود.
 

مواضيع ذات صلة
باسكال مشعلاني تستعد لإطلاق جديدها بطابع مختلف: "اتهرينا"
lebanon 24
15/06/2025 14:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يدافع عن قراره: لوس أنجلوس كانت ستمحى تماما
lebanon 24
15/06/2025 14:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمنيّ: مُلاحقة وتوقيف جميع من يثبت تورّطهم
lebanon 24
15/06/2025 14:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصناديق" تُقفل محاكم بيروت
lebanon 24
15/06/2025 14:42:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:35 | 2025-06-15
02:18 | 2025-06-15
01:45 | 2025-06-15
00:37 | 2025-06-15
23:30 | 2025-06-14
23:00 | 2025-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24