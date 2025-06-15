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فنون ومشاهير
كندة علوش تبدأ تصوير أحدث أعمالها الدرامية ابن النصابة
Lebanon 24
15-06-2025
|
14:00
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بدأت الفنانة
كندة علوش
تصوير أحداث مسلسلها الجديد "ابن النصابة"، من إخراج
أحمد عبد الوهاب
، وتدور أحداث المسلسل حول رانيا المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليها عنها وعن ابنهما، لتتحول من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبل أفضل لها ولابنها.
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يشارك الفنانة كندة
علوش
فى المسلسل كل من انتصار، حمزة
دياب
، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم
إيهاب
، ليقدموا معًا تجربة درامية متميزة تمزج بين الواقع والأمل، القوة والانكسار.. "ابن النصابة" مسلسل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية تمس البيوت، وانتاج سالي والي. (اليوم السابع)
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