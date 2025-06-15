كندة علوش تبدأ تصوير أحدث أعمالها الدرامية ابن النصابة

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بدأت الفنانة تصوير أحداث مسلسلها الجديد "ابن النصابة"، من إخراج ، وتدور أحداث المسلسل حول رانيا المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليها عنها وعن ابنهما، لتتحول من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبل أفضل لها ولابنها.يشارك الفنانة كندة فى المسلسل كل من انتصار، حمزة ، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم ، ليقدموا معًا تجربة درامية متميزة تمزج بين الواقع والأمل، القوة والانكسار.. "ابن النصابة" مسلسل يسلط الضوء على قضايا اجتماعية تمس البيوت، وانتاج سالي والي. (اليوم السابع)