بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة مع زوجته.. فنان يُثير الجدل برسالة غامضة على إنستغرام (صورة)

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وظهر مسلم في فيديو عبر خاصية "الستوري" ظهر مسلم وهو يتحدث بنبرة غامضة، قائلاً: "الأخصام بينكشوني، بس طريقك غلط هيعمل معاهم الغلط"، ما أثار تساؤلات عديدة بين متابعيه حول مغزى هذه الكلمات، ليضيف على الفيديو تعليقًا كتب فيه: "كلها يومين".



تسبب الفنان الشعبي المصري مسلم بجدل واسع عبر مواقع التواصل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه على تطبيق .وظهر مسلم في فيديو عبر خاصية "الستوري" ظهر مسلم وهو يتحدث بنبرة غامضة، قائلاً: "الأخصام بينكشوني، بس طريقك غلط هيعمل معاهم الغلط"، ما أثار تساؤلات عديدة بين متابعيه حول مغزى هذه الكلمات، ليضيف على الفيديو تعليقًا كتب فيه: "كلها يومين".

ولم يكشف مسلم حتى الآن عن تفاصيل إضافية حول الرسالة أو المقصود منها، ما جعل العديد من متابعيه يواصلون تداول الفيديو والتكهن حول معانيه.



ويأتي هذا التصريح بعد أيام قليلة من إعلانه إصابته هو وزوجته بأزمة صحية لم يوضح تفاصيلها، حيث شارك متابعيه بصورة لزوجته وهي على فراش المرض، وعلّق عليها بكلمات مؤثرة قال فيها: "ربنا يشيل عنك يا حبيبتي ويشفيكي .. ويبعد عنك عين أي حد مش بيحب الخير لينا .. ربنا يحفظك ليا".