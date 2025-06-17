تعيش في ألمانيا... هل ستعود ملكة جمال لبنان السابقة إلى بيروت؟ (صورة)

كشفت السابقة ، أنّها لا تُفكّر حاليّاً في الإستقرار في .

Advertisement

وأشارت غراوي ردّاً على أحد المتابعين، إلى أنّ زوجها يعمل في ، وأنّهما استقرّا هناك.

وأضافت: "سنزور لبنان بالتأكيد".