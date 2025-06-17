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فنون ومشاهير

تعيش في ألمانيا... هل ستعود ملكة جمال لبنان السابقة إلى بيروت؟ (صورة)

Lebanon 24
17-06-2025 | 05:38
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كشفت ملكة جمال لبنان السابقة كارن غراوي، أنّها لا تُفكّر حاليّاً في الإستقرار في لبنان.
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وأشارت غراوي ردّاً على أحد المتابعين، إلى أنّ زوجها يعمل في ألمانيا، وأنّهما استقرّا هناك.
 
 
وأضافت: "سنزور لبنان بالتأكيد".
 
 
 
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