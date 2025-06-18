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فنون ومشاهير

بعد إصابتها بالسرطان... فنانة شابة تُوقف حفلها وتُفاجىء جمهورها بهذا القرار (فيديو)

Lebanon 24
18-06-2025 | 05:15
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صعدت الفنانة البريطانيّة جيسي جي البالغة من العمر 36 عاماً إلى خشبة مسرح ويمبلي في لندن، وأعلنت أنّها تُقدّم "عرضها الأخير"، لبدء رحلتها العلاجية ضدّ سرطان الثدي.
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وخلال مشاركتها في مهرجان "Capital’s Summertime Ball"، توقفت جي فجأة عن الغناء وقالت لجمهورها: "هذا الحفل يعني لي الكثير. هو آخر عرض لي قبل أن أذهب لأهزم سرطان الثدي". (ارم نيوز)
 
 
 
 
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فنون ومشاهير

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