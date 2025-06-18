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فنون ومشاهير

جديد نزاعها القضائي مع إليسا... هذا ما أوضحته "وتري"

Lebanon 24
18-06-2025 | 10:31
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أوضحت شركة "وتري أوف شور ش.م.ل"، ردّاً على خبر بعنوان "سابقة قضائية في العالم العربي.. إليسا تنتصر على "وتري" المنشور عبر موقع "لبنان 24"، أن الحكم الصادر عن محكمة التجارة في دبي بتاريخ 2025/6/16 في النزاع المتكوّن بين شركة وتري وشركة Records-E ليس حكماً نهائياً ولا يتمتع بقوة القضية المقضية وليس نافذا، كما أنه لا ينهي النزاع القائم بين شركة وتري وشركةRecords-E  اذ أن المحاكم في دبي هي على درجات ثلاث.
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وأضافت الشركة أن الحكم الصادر لا ينهي بأي شكل من الأشكال الدعاوى العديدة العالقة بين شركة وتري والفنانة اليسا أمام مختلف المحاكم في لبنان.

وأشارت إلى أن الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي لا يعد انتصارا للفنانة اليسا كونه لم يأخذ بالفسخ التعسفي الذي أقدمت عليه شركة Records-E في شهر كانون األول 2022 بل اعتبر، وبغض النظر عن مدى قانونية هذا الأمر من عدمه، ان اتفاقية توزيع المحتوى الموقعة بتاريخ 2022/8/12 أنما انتهت بتاريخ 2023/8/12 لانقضاء مدتها.

وأضافت أن الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي لم يَبت بالتعدي المزعوم لأغنية "وبطير" على أغنية "أنا وبس".

واعتبر "وتري" أن الحكم الصادر عن جانب محكمة التجارة في دبي لا يُعَد سابقة قضائية في العالم العربي في مجال حماية الحقوق الفنية والأدبية في العصر الرقمي "علما أن هكذا تصريح لا يمكن أن يتمتع بحد أدنى من المصداقية الا إذا صدر عن مرجع ملم ومشهود له في مجال الملكية الفكرية وهذا غير حاصل لتاريخه.

ولفتت إلى أن الحكم الصادر عن محكمة التجارة في دبي لم يُثبت "ملكية" الفنانة إليسا للقناة المسمّاة باسمها على منصّة youtube، أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن صلاحيات المحكمة في دبي، بل هو من اختصاص محكمة التجارة في بيروت، التي تنظر حاليًا في دعوى إثبات الملكية، وحددت موعد إصدار الحكم في .2025/10/30، وعلى أي حال، مسألة ملكية القناة لم تكن جزءًا من النزاع الذي صدر فيه الحكم عن محكمة دبي.

وختمت في بيانها بأن "المطالبة العلنية والمتكررة بأن يحسم القضاء اللبناني الدعاوى العالقة أمامه لم تعد جائزة وغير مقبولة وتعكس واقعا غير صحيح وملتبس تجاه السلطة القضائية في لبنان سيما وأن الواقع الثابت يقينا بالمستندات وبالمحاضر يؤكد أن أي تأخير مزعوم في البت في الدعاوى انما ينسحب على الفنانة اليسا وليس أي أحد اخر". 
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