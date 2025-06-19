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فنون ومشاهير

زوجته أعلنت الخبر الحزين... وفاة صاحب "الصوت الملائكيّ" بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
19-06-2025 | 05:55
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توفي الفنان الأميركي لو كريستي عن عمر ناهز 82 عاماً في منزله في مدينة بيتسبرغ، بعد صراع قصير مع المرض.
 
 
وأعلنت فرانشيسكا زوجة كريستي الخبر الحزين لصحيفة "هوليوود ريبورتر".
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وفي نعي مؤثر، وصفت إذاعة "جوني روك آند رول" الراحل بأنه "الصوت الخالد" في عالم موسيقى الروك الناعم.

وكتبت: "لنُخلّد ذكراه بتشغيل موسيقاه ومشاركة نغماته التي لا تُنسى".

كما نعته الإعلامية جولي غرانت عبر "كورت تي في"، قائلة: "كان صوته ملائكيا... وذكرياتي معه ستبقى للأبد". (ارم نيوز)
 
 
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