زوجته أعلنت الخبر الحزين... وفاة صاحب "الصوت الملائكيّ" بعد صراع مع المرض

توفي الفنان الأميركي لو كريستي عن عمر ناهز 82 عاماً في منزله في مدينة بيتسبرغ، بعد صراع قصير مع المرض.

وأعلنت فرانشيسكا زوجة كريستي الخبر الحزين لصحيفة " ريبورتر".

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وفي نعي مؤثر، وصفت إذاعة "جوني روك آند رول" الراحل بأنه "الصوت الخالد" في عالم الناعم.



وكتبت: "لنُخلّد ذكراه بتشغيل موسيقاه ومشاركة نغماته التي لا تُنسى".



كما نعته الإعلامية جولي غرانت عبر "كورت تي في"، قائلة: "كان صوته ملائكيا... وذكرياتي معه ستبقى للأبد". (ارم نيوز)