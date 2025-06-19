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فنون ومشاهير

بالصورة... هل احتفلت منى شلبي بخطوبتها من هذا "الشاب الوسيم"؟

Lebanon 24
19-06-2025 | 09:34
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انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية منة شلبي وهي برفقة شاب وسيم كان برفقتها، وزعم البعض أنّها احتفلت بخطوبتها.
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وعلقت شلبي بسخرية على هذه الشائعة، مؤكدة أنها لم تحتفل بخطوبتها، وقالت: "ده ذكاء اصطناعي، وما هذا العريس؟". (الامارات 24)
 
 
 
 
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