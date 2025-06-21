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فنون ومشاهير

استخدم ترند "لابوبو" على طريقته الخاصة.. سعد لمجرد يُثير الجدل (صور)

Lebanon 24
21-06-2025 | 04:36
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يروّج النجم المغربي سعد لمجرد لأغنيته الجديدة من خلال صفحاته على السوشيال ميديا، حيث نشر على إنستغرام مجموعة من الصور العفوية وشوّق محبيه للكليب.
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واختار النجم المغربي إطلالة مونوكروم باللون البوردو الفاتح، عبارة عن قميص صيفي بأزرار مع بنطال واسع بقصّة "باغي"، مع جيوب عريضة، والملفت انه استخدم ترند "لابوبو" بطريقة مختلفة، حيث اختار احدى الشخصيات وزين بها بنطاله، في حركة مبتكرة وجديدة.
 
 
 
 
 
وأكمل اطلالته بقبعة ناعمة بقماش موشح بألوان متداخلة، وتزين بنظارات شمسية مع مجموعة من الاكسسوارات الفضية عبارة عن سلاسل متداخلة مع ساعة فخمة.
 
 
وارفق سعد الصور بتعليق كتب فيه: "أشارككم اليوم بعض الصور وبالمناسبة، اليوم مهم جدا! طرح كليب Risking وأعلن كذلك عن مكان حفلي الجاي في المغرب. خليكم في الأجواء!".

وانقسمت آراء المتابعين بين من أثنى على إطلالته وبين من انتقدها. 
 
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