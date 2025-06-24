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فنون ومشاهير
عن 81 عاماً... وفاة "أسطورة الروك" ميك رالفز
Lebanon 24
24-06-2025
|
10:43
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رحل "أسطورة الروك" ميك رالفز، أحد مؤسسي فرقة الروك الشهيرة "باد كومباني"، عن عمر ناهز الـ81 عاما، بعد معاناة من مضاعفات سكتة دماغية أصيب بها عام 2016.
وأكد الموقع الرسمي للفرقة نبأ الوفاة، وأشار إلى أن رالفز توفي محاطا بأحبائه، وبينهم شريكته سوزي شافاس وأطفاله. (ارم نيوز)
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