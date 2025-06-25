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فنون ومشاهير

حذف صورة عائلية فجأة.. فنان شهير يكشف عن تعرّض ابنته لوعكة صحية ويُثير قلق الجمهور (صور)

Lebanon 24
25-06-2025 | 02:56
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كشف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا عن تعرّض ابنته لوعكة صحية، ونشر صورة لها عبر حسابه على انستغرام وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله".
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جاء ذلك بعدما نشر بيكا صورة تجمعه بزوجته وأولاده معبرًا عن سعادته بوجوده معهم. 

ولكن بعد مرور ابنته بوعكة صحية، قام بيكا بحذف المنشور ما أثار قلق البعض من جمهوره.
 
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