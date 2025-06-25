حذف صورة عائلية فجأة.. فنان شهير يكشف عن تعرّض ابنته لوعكة صحية ويُثير قلق الجمهور (صور)

كشف مطرب المهرجانات المصري عن تعرّض ابنته لوعكة صحية، ونشر صورة لها عبر حسابه على وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله".

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جاء ذلك بعدما نشر صورة تجمعه بزوجته وأولاده معبرًا عن سعادته بوجوده معهم.



ولكن بعد مرور ابنته بوعكة صحية، قام بيكا بحذف المنشور ما أثار قلق البعض من جمهوره.