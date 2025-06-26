بإطلالة كاجوال.. الملكة رانيا وولي العهد الأردني وزوجته في البندقية لحضور زفاف جيف بيزوس (صور)

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وشوهدت ، البالغة من العمر 54 عامًا، بإطلالة كاجوال مرتدية قميصا وبنطالا باللون الأسود وهي تسير على الممشى الخشبي محاطةً برجال الأمن والموظفين قبل أن تصعد إلى قارب بمساعدة السائقين. وصلت إلى مدينة ، مرتديةً زيًا أسود بالكامل، استعدادًا لحفل زفاف الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون، وصديقته لورين .وشوهدت ، البالغة من العمر 54 عامًا، بإطلالة كاجوال مرتدية قميصا وبنطالا باللون الأسود وهي تسير على الممشى الخشبي محاطةً برجال الأمن والموظفين قبل أن تصعد إلى قارب بمساعدة السائقين.

وفي لقطة أخرى، حضر ولي ، الأميرة رجوى، وابنتهما الأميرة إيمان بنت الحسين، إلى المدينة لحضور حفل الزفاف.