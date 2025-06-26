Advertisement

فنون ومشاهير

بإطلالة كاجوال.. الملكة رانيا وولي العهد الأردني وزوجته في البندقية لحضور زفاف جيف بيزوس (صور)

Lebanon 24
26-06-2025 | 23:07
A-
A+
Doc-P-1383264-638866020211927929.jpg
Doc-P-1383264-638866020211927929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصلت الملكة رانيا إلى مدينة البندقية الإيطالية، مرتديةً زيًا أسود بالكامل، استعدادًا لحفل زفاف الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون، جيف بيزوس وصديقته لورين سانشيز.
Advertisement

وشوهدت الملكة الأردنية، البالغة من العمر 54 عامًا، بإطلالة كاجوال مرتدية قميصا وبنطالا باللون الأسود وهي تسير على الممشى الخشبي محاطةً برجال الأمن والموظفين قبل أن تصعد إلى قارب بمساعدة السائقين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وفي لقطة أخرى، حضر ولي العهد الأردني الأمير حسين، الأميرة رجوى، وابنتهما الأميرة إيمان بنت الحسين، إلى المدينة لحضور حفل الزفاف.
 
 
 


وتُعدّ الملكة واحدة من بين العديد من الأسماء البارزة التي بدأت تتجه إلى البندقية لحضور حفل زفاف. (لها)




مواضيع ذات صلة
هكذا أثرت المخاوف الأمنيّة على حفل زفاف جيف بيزوس!
lebanon 24
27/06/2025 09:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير الكويت وولي عهده يتلقيان دعوة من السيسي لحضور افتتاح المتحف الكبير
lebanon 24
27/06/2025 09:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بصورة رومانسية وكلمات مؤثرة.. هكذا عايدت الملكة رانيا العاهل الأردني بعيد ميلاده
lebanon 24
27/06/2025 09:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الملكة رانيا تغيب عن احتفال الاستقلال.. "انضممت لنادي الديسك الأردني"
lebanon 24
27/06/2025 09:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:00 | 2025-06-27
00:40 | 2025-06-27
00:06 | 2025-06-27
23:00 | 2025-06-26
16:30 | 2025-06-26
15:11 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24