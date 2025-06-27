زوجته الأولى أعلنت الخبر الحزين.. وفاة مُفاجئة لنجم شهير (صورة)

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وأعلنت زوجته الأولى، كانديس كانيكي، نبأ الوفاة لموقع TMZ، مشيرة إلى أن سبب الوفاة لم يُعرف حتى الآن. عن عمر ناهز 79 عاماً، توفي الممثل الأميركي ريتشارد "ريك" هيرست المعروف بأدائه لدور النائب كليتوس هوغ في المسلسل الشهير Dukes of Hazzard في ، في وفاة وُصفت بـ"المفاجئة".وأعلنت زوجته الأولى، كانديس كانيكي، نبأ الوفاة لموقع TMZ، مشيرة إلى أن سبب الوفاة لم يُعرف حتى الآن.

كما أكدت شركة "كوتر" التابعة لمتحف ومتاجر مسلسل Dukes of Hazzard وفاة هيرست، عبر منشور مؤثر على " " تضمن صورة تذكارية للنجم الراحل مرفقة برسالة: "رحل عن أنظارنا، لكنه لن يرحل عن قلوبنا".



وكان ريك قد ظهر، مؤخرًا، في حفل تقاعد زميله في المسلسل، بن ، وكان من المقرر أن يشارك في فعالية جماهيرية بمدينة بيجون فورج في يوليو المقبل.



وبدأ هيرست تجسيد شخصية كليتوس هوغ، ابن عم رئيس الشرطة هوغ (الذي لعبه سوريل بروك)، العام 1980، واستمر حتى العام 1983، قبل أن يظهر مجددًا في فيلمين تابعين للمسلسل في أواخر التسعينيات وأوائل الألفين. (إرم نيوز)