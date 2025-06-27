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فنون ومشاهير

رحل قبل حوالي شهر... الكشف عن سبب وفاة والد ريهانا

Lebanon 24
27-06-2025 | 06:38
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بعد رحيله في 30 أيار، كشفت السلطات الطبية في الولايات المتّحدة عن السبب الرسميّ لوفاة رونالد فينتي، والد الفنانة العالمية ريهانا.

ووفقًا لما نشره موقع TMZ استنادًا إلى شهادة الوفاة، فإن فينتي توفي نتيجة فشل تنفسي حاد، وسرطان البنكرياس، والتهاب رئوي ناتج عن عدوى بكتيرية، إلى جانب فشل كلوي حاد ونخر أنبوبي حاد.
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وكان فينتي قد أُدخل إلى مركز "سيدارز-سيناي" الطبي في لوس أنجلوس أواخر أيار، حيث تدهورت حالته الصحية قبل أن يُعلن عن وفاته. (ارم نيوز)
 
 
 
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