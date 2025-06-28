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فنون ومشاهير

"ليست كنتي وابني يقضي وقته معها".. حماة النجمة التركية هاندا أرتشيل تُثير الجدل بتصريحاتها عنها!

Lebanon 24
28-06-2025 | 03:13
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تصدر اسم النجم التركي الشهير باريش أردوتش وزوجته الممثلة والكاتبة غوبسي أوزاي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت أخبار تفيد بتعرضهما لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلهما إلى المستشفى.
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ووفقًا لما نقلته بعض الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، فقد تم إدخال الزوجين إلى أحد المستشفيات امس، إثر إصابتهما بنزلة برد حادة، ولكن سرعان ما طمأنت تلك المصادر الجمهور بأن حالتهما الصحية مستقرة ولا تستدعي القلق أو الذعر.

لكن اللافت أن تلك الأخبار الصحية لم تمر مرور الكرام، إذ انتشرت شائعات متضاربة على مواقع التواصل، تفيد بأن السبب الحقيقي وراء دخولهما المستشفى ليس وعكة صحية بل خلاف حاد نشب بينهما، بل وذهب البعض إلى ربط الأمر بالممثلة التركية هاندا أرتشيل، زميلة باريش في أعماله الفنية، مما زاد من حجم الجدل وطرح تساؤلات حول احتمالية وجود توتر في العلاقة بين الزوجين

إلى ذلك، أثار تصريح والدة رجل الأعمال التركي هاكان صابانجي حبيب هاندا جدلا واسعا حيث نفت مجددا وجود نية للزواج بين ابنها وهاندا قائلة: "كما قلت سابقا هاندا ليست كنتي وابني يقضي وقته معها".

هذا التصريح جاء بعد تفاعل الأتراك مع شائعات تسبب هاندا في انفصال زميلها باريش أردوتش وزوجته مما زاد من حدة الانتقادات ضدها على السوشيل ميديا.



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