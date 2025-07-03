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فنون ومشاهير
بعد أشهر من إنفصالهما... فنانة شهيرة وطليقها يتّخذان قراراً جديداً
Lebanon 24
03-07-2025
|
12:26
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بعد أشهر من انفصالهما الرسمي، اتخذّ
بن أفليك
وجينيفر لوبيز قرارًا مشتركًا بسحب منزلهما الزوجي الفاخر في
لوس أنجلوس
من السوق العقاري، بعد فشلهما في بيعه رغم خفض سعره بشكل كبير.
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وكان الزوجان السابقان قد عرضا قصرهما الواقع في بيفرلي هيلز، والذي تصل قيمته إلى 68 مليون دولار، للبيع في حزيران 2024.
وبحسب ما أفاد مصدر مطلع لمجلة People، فإن الطرفين كانا يأملان في إتمام صفقة البيع، لكن المخاوف من خسارة مالية كبيرة دفعتهما للتراجع.
وأضاف المصدر أن "قرار إخراج المنزل من السوق جاء بعد استشارة عقارية، حيث تبيّن أن الوقت الحالي غير مناسب لبيع عقار بهذا الحجم والقيمة"، مشيرًا إلى أن "القرار كان تجاريًا بحتًا واتُخذ باتفاق الطرفين". (ارم نيوز)
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