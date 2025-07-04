ماذا كشفت لطيفة عن ألبومها الجديد؟

نشرت النجمة لطيفة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بوستر ألبومها الجديد بعنوان "قلبي ارتاح"، والذي من المقرر صدوره في 10 تموز الجاري.

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يحتوي الألبوم على 14 أغنية سيتم طرحها تدريجيًا وفق خطة مبتكرة تتيح للجمهور الاستماع إليه على دفعات عبر مختلف المنصات الموسيقية.

وشوّقت لطيفة جمهورها لهذا العمل، معلنة أن الدفعة الأولى من الألبوم ستصدر في 10 ، مؤكدة في تعليقها على البوستر أن الألبوم يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، قائلة: "من أول نغمة، وأنا كنت حاسة إن الألبوم ده هيبقى مختلف".

وتابعت: "كل تفصيلة فيه اتعملت بحب، وكل كلمة كنت بغنّيها وكأني بتكلم عن نفسي، قلبي ارتاح… ألبوم فيه كل المشاعر اللي عشتها، من الفرح للحنين للحب للألم للحزن للجرح... يارب يعجبكم... استنّوه يوم 10 تموز ! على كل المنصات الموسيقية".وأضافت لطيفة أن الألبوم سيتضمن مفاجأة خاصة ستُعلن عنها بالتزامن مع إطلاق الأغنيات، من دون تفاصيلها في الوقت الحالي، مما أثار فضول جمهورها على .وبالتزامن مع إعلان الألبوم، نشرت لطيفة عبر حساباتها الرسمية في مجموعة صور جديدة من جلسة تصوير خاصة بالألبوم، نالت إعجاب جمهورها، الذين عبّروا عن حماستهم الشديدة لعودة لطيفة بألبوم جديد بعد نجاحاتها الأخيرة.الجدير بالذكر أن آخر ألبومات لطيفة هو "مفيش ممنوع"، الذي طُرح العام الماضي، وحقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً، كما حصد العديد من الجوائز والتكريمات، واعتُبر أول ألبوم في الوطن العربي يتم تصويره بالكامل بتقنية .