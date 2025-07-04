ماذا كشفت لطيفة عن ألبومها الجديد؟

نشرت النجمة التونسية لطيفة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بوستر ألبومها الجديد بعنوان "قلبي ارتاح"، والذي من المقرر صدوره في 10 تموز الجاري.
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يحتوي الألبوم على 14 أغنية سيتم طرحها تدريجيًا وفق خطة مبتكرة تتيح للجمهور الاستماع إليه على دفعات عبر مختلف المنصات الموسيقية.
وشوّقت لطيفة جمهورها لهذا العمل، معلنة أن الدفعة الأولى من الألبوم ستصدر في 10 تموز، مؤكدة في تعليقها على البوستر أن الألبوم يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، قائلة: "من أول نغمة، وأنا كنت حاسة إن الألبوم ده هيبقى مختلف".