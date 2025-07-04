بعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبلاده... هكذا علّق ممثل سوري شهير (صورة)

تفاعل الممثل السوري معتصم النهار مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا، وذلك يوم الخميس الماضي.
سوريا ما بتتعرّف من لون أو شكل…
سوريا بتتعرّف من وجّه الناس، من التعب بعيونن، من الحنية اللي ما بتموت.
بس اليوم، لما نحكي عن ‘هوية بصرية’…
مو لأنو بدنا نغيّرها وبس
بس يمكن بدنا نذكّر العالم بشو لسا باقي فينا وبحقيقتنا.
كل خط بهالهوية، فيه طريق مشيناه،
وكل لون… فيه حكاية شهيد،… pic.twitter.com/c0Bb4obdbu
— معتصم (@AlNaharMoatasem) July 4, 2025
سوريا ما بتتعرّف من لون أو شكل…
سوريا بتتعرّف من وجّه الناس، من التعب بعيونن، من الحنية اللي ما بتموت.
بس اليوم، لما نحكي عن ‘هوية بصرية’…
مو لأنو بدنا نغيّرها وبس
بس يمكن بدنا نذكّر العالم بشو لسا باقي فينا وبحقيقتنا.
كل خط بهالهوية، فيه طريق مشيناه،
وكل لون… فيه حكاية شهيد،… pic.twitter.com/c0Bb4obdbu