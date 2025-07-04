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فنون ومشاهير

بعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبلاده... هكذا علّق ممثل سوري شهير (صورة)

Lebanon 24
04-07-2025 | 23:00
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تفاعل الممثل السوري معتصم النهار مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا، وذلك يوم الخميس الماضي.

وكتب معتصم على صفحته الخاصة عبر موقع إكس:

"سوريا ما بتتعرّف من لون أو شكل…سوريا بتتعرّف من وجّه الناس، من التعب بعيونن، من الحنية اللي ما بتموت.بس اليوم، لما نحكي عن "هوية بصرية"…مو لأنو بدنا نغيّرها وبسبس يمكن بدنا نذكّر العالم بشو لسا باقي فينا وبحقيقتنا".

واضاف:" كل خط بهالهوية، فيه طريق مشيناه،وكل لون… فيه حكاية شهيد، وأم، وطفل عم يبتسم رغم كل شي"."

وتابع:"نحنا مو بلد عم يتجمّل،نحنا بلد عم ينهض وعم يولد من جديد… خطوة خطوة. وبإذن الله، الجاي أحلى، والوجه الحقيقي لسا رح يبان".
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