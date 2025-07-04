بعد إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبلاده... هكذا علّق ممثل سوري شهير (صورة)

تفاعل الممثل السوري مع إطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا، وذلك يوم الخميس الماضي.

وكتب على صفحته الخاصة إكس:" ما بتتعرّف من لون أو شكل…سوريا بتتعرّف من وجّه الناس، من التعب بعيونن، من الحنية بتموت.بس اليوم، لما نحكي عن "هوية بصرية"…مو لأنو بدنا نغيّرها وبسبس يمكن بدنا نذكّر العالم بشو لسا باقي فينا وبحقيقتنا".واضاف:" كل خط بهالهوية، فيه طريق مشيناه،وكل لون… فيه حكاية ، وأم، وطفل عم يبتسم رغم كل شي"."وتابع:"نحنا مو بلد عم يتجمّل،نحنا بلد عم ينهض وعم يولد من جديد… خطوة خطوة. وبإذن الله، الجاي أحلى، والوجه الحقيقي لسا رح يبان".