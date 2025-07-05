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فنون ومشاهير

بعد وعكتها الصحية واتهامها بأنها وراء أزمة شيرين عبد الوهاب.. أول إطلالة لأنغام !

Lebanon 24
05-07-2025 | 03:39
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أكدت إدارة مهرجان العلمين 2025 افتتاح الفنانة المضرية أنغام أولى حفلات الدورة الثالثة من المهرجان، والمقرر إقامته يوم 18 تموز الجاري، على مسرح "U-Arena يو أرينا"، ليكون الظهور الأول لها بعد أزمتها الصحية والتي دخلت على إثرها المستشفى.
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وطرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر للحجز، والتي تم تقسيمها الى 6 فئات تبدأ بألف جنيه للفئة السادسة والأخيرة، وتبلغ سعر تذكرة الفئة الخامسة خمسة آلاف جنيه، أما الفئة الرابعة فيبلغ سعرها سبعة آلاف و500 جنيه، أما سعر التذكرة الملكية فيبلغ عشرة آلاف جنيه، والطاولة خمسة أفراد يبلغ سعرها 75 ألف جنية، لتكون سعر تذكرة الفئة الأولى والتي تضم طاولة لثمانية أفراد 150 ألف جنيه.
 
 
 
 
وكانت أنغام قد علقت على اتهام البعض لها بأنها وراء الانتقادات التي واجهتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال حفلها بمهرجان موازين، ودافعت أنغام عن نفسها في مداخلة لها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، قائلة: "البعض بيقول إحنا عارفين مين ورا الحملة والفانز بتوع المطربة المنافسة بيتكلموا وكأنهم عارفين حاجة وفي مواقع كتبت اسمي بشكل مباشر".

تابعت: "ليه الشتيمة والتجريح .. وأنا على سرير المستشفى لقيت ناس بتبعتلي وبتشتمني وأنا مالي! هو أنا ليا علاقة بالمشكلة اللي حصلت في الحفلة؟! أنا مالي! ضمائركم راحت فين؟!"، واستكملت: "أنا تحملت أربع سنين من التلميحات حتى منها شخصيًا ومع ذلك ماردتش ولا مرة كنت بزعل بيني وبين نفسي وكنت بأعذرها كتير لكن نوصل لمرحلة توجيه الناس ضدي؟! تطلعوني كأني بتآمر وأقود حملات ضد زميلة؟! ده ظلم وحرام وعيب".

واختتمت حديثها قائلة: "أي شخص هيتمادى وهيجيب سيرتي مش هسكت أنا فعلاً تعبت ورفعت قضية على شاب قبل كده كتب عني على تويتر وقال "مش هترحمي شيرين يا أنغام" وكسبت القضية واتحبس وأي حد هيتجرأ تاني ويزج باسمي مش هسكت".(لها)


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