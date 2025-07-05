30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد وعكتها الصحية واتهامها بأنها وراء أزمة شيرين عبد الوهاب.. أول إطلالة لأنغام !
Lebanon 24
05-07-2025
|
03:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت إدارة مهرجان
العلمين
2025 افتتاح الفنانة المضرية
أنغام
أولى حفلات
الدورة
الثالثة من المهرجان، والمقرر إقامته يوم 18
تموز
الجاري، على مسرح "U-Arena يو أرينا"، ليكون الظهور الأول لها بعد أزمتها الصحية والتي دخلت على إثرها المستشفى.
Advertisement
وطرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر للحجز، والتي تم تقسيمها الى 6 فئات تبدأ بألف جنيه للفئة السادسة والأخيرة، وتبلغ سعر تذكرة الفئة الخامسة خمسة آلاف جنيه، أما الفئة الرابعة فيبلغ سعرها سبعة آلاف و500 جنيه، أما سعر التذكرة الملكية فيبلغ عشرة آلاف جنيه، والطاولة خمسة أفراد يبلغ سعرها 75 ألف جنية، لتكون سعر تذكرة الفئة الأولى والتي تضم طاولة لثمانية أفراد 150 ألف جنيه.
وكانت أنغام قد علقت على اتهام البعض لها بأنها وراء الانتقادات التي واجهتها الفنانة
شيرين عبدالوهاب
، خلال حفلها بمهرجان موازين، ودافعت أنغام عن نفسها في مداخلة لها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، قائلة: "البعض بيقول إحنا عارفين مين ورا الحملة والفانز بتوع المطربة المنافسة بيتكلموا وكأنهم عارفين حاجة وفي مواقع كتبت اسمي بشكل مباشر".
تابعت: "ليه الشتيمة والتجريح .. وأنا على سرير المستشفى لقيت ناس بتبعتلي وبتشتمني وأنا مالي! هو أنا ليا علاقة بالمشكلة اللي حصلت في الحفلة؟! أنا مالي! ضمائركم راحت فين؟!"، واستكملت: "أنا تحملت أربع سنين من التلميحات حتى منها شخصيًا ومع ذلك ماردتش ولا مرة كنت بزعل
بيني وبين
نفسي وكنت بأعذرها كتير لكن نوصل لمرحلة توجيه الناس ضدي؟! تطلعوني كأني بتآمر وأقود حملات ضد زميلة؟! ده ظلم وحرام وعيب".
واختتمت حديثها قائلة: "أي شخص هيتمادى وهيجيب سيرتي مش هسكت أنا فعلاً تعبت ورفعت قضية على شاب قبل كده كتب عني على
تويتر
وقال "مش هترحمي
شيرين
يا أنغام" وكسبت القضية واتحبس وأي حد هيتجرأ تاني ويزج باسمي مش هسكت".(لها)
مواضيع ذات صلة
من هي صاحبة لقب "صوت مصر"؟ أنغام أو شيرين عبد الوهاب؟
Lebanon 24
من هي صاحبة لقب "صوت مصر"؟ أنغام أو شيرين عبد الوهاب؟
05/07/2025 12:45:38
05/07/2025 12:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل حفل لها بعد انتهاء أزمتها مع روتانا... شيرين عبد الوهاب تحقق حلم معجبة على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
في أوّل حفل لها بعد انتهاء أزمتها مع روتانا... شيرين عبد الوهاب تحقق حلم معجبة على المسرح (فيديو)
05/07/2025 12:45:38
05/07/2025 12:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟
Lebanon 24
استدعاء شيرين عبد الوهاب الى النيابة.. ما القصة؟
05/07/2025 12:45:38
05/07/2025 12:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب الى إلنيابة بتُهمة السبّ والتهديد
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب الى إلنيابة بتُهمة السبّ والتهديد
05/07/2025 12:45:38
05/07/2025 12:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هيفا وهبي في السعودية قريباً.. هذا ما ستفعله (صورة)
Lebanon 24
هيفا وهبي في السعودية قريباً.. هذا ما ستفعله (صورة)
04:00 | 2025-07-05
05/07/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يحملان الجنسية الأميركية.. جيسيكا عازار تحتفل بذكرى استقلال أميركا مع ولديها (صور)
Lebanon 24
يحملان الجنسية الأميركية.. جيسيكا عازار تحتفل بذكرى استقلال أميركا مع ولديها (صور)
03:18 | 2025-07-05
05/07/2025 03:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل يد عريسها.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ولحظات مؤثرة خلال رقصه معها (صور وفيديو)
Lebanon 24
قبل يد عريسها.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ولحظات مؤثرة خلال رقصه معها (صور وفيديو)
03:00 | 2025-07-05
05/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"الشعبي".. ياسمين عبد العزيز تعود في رمضان 2026 إليكم التفاصيل
Lebanon 24
بـ"الشعبي".. ياسمين عبد العزيز تعود في رمضان 2026 إليكم التفاصيل
02:56 | 2025-07-05
05/07/2025 02:56:57
Lebanon 24
Lebanon 24
استبدلوها بممثلة أخرى.. ريتا حايك تُعلن تعرّضها للسلب والسرقة من أقرب الناس! (فيديو)
Lebanon 24
استبدلوها بممثلة أخرى.. ريتا حايك تُعلن تعرّضها للسلب والسرقة من أقرب الناس! (فيديو)
02:00 | 2025-07-05
05/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
Lebanon 24
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
15:54 | 2025-07-04
04/07/2025 03:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
Lebanon 24
"بلبلة" في الضاحية بسبب سيارة.. سيدة خرجت منها وهربت!
12:05 | 2025-07-04
04/07/2025 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
Lebanon 24
إحذروا هذا الفيتامين... الإكثار منه قد يشكل خطرا على صحتكم
12:30 | 2025-07-04
04/07/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
Lebanon 24
رد "حزب الله".. هذا اقصى ما نستطيع تقديمه
11:01 | 2025-07-04
04/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة... الموت يُغيّب فنانة قديرة عن 71 عاماً (صورة)
07:22 | 2025-07-04
04/07/2025 07:22:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:00 | 2025-07-05
هيفا وهبي في السعودية قريباً.. هذا ما ستفعله (صورة)
03:18 | 2025-07-05
يحملان الجنسية الأميركية.. جيسيكا عازار تحتفل بذكرى استقلال أميركا مع ولديها (صور)
03:00 | 2025-07-05
قبل يد عريسها.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ولحظات مؤثرة خلال رقصه معها (صور وفيديو)
02:56 | 2025-07-05
بـ"الشعبي".. ياسمين عبد العزيز تعود في رمضان 2026 إليكم التفاصيل
02:00 | 2025-07-05
استبدلوها بممثلة أخرى.. ريتا حايك تُعلن تعرّضها للسلب والسرقة من أقرب الناس! (فيديو)
01:00 | 2025-07-05
بسبب المرض.. فنان شهير ينهار باكيا: عشت أسوأ فترة في حياتي (فيديو)
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
05/07/2025 12:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
05/07/2025 12:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
05/07/2025 12:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24