احتفلت الإعلاميّة في الـ" " ، بذكرى زواجها السابعة.

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ونشرت نيكول صورة عبر خاصية " " عبر حسابها على " " من حفل زفافها، علّقت عليها بالقول: "7 سنوات معك".