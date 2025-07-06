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فنون ومشاهير

بصورة من حفل زفافها... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تحتفل بذكرى زواجها السابعة

Lebanon 24
06-07-2025 | 10:49
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احتفلت الإعلاميّة في الـ"ال بي سي" نيكول الحجل، بذكرى زواجها السابعة.
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ونشرت نيكول صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" من حفل زفافها، علّقت عليها بالقول: "7 سنوات معك".
 
 
 
 
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