28
o
بيروت
29
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بصورة من حفل زفافها... إعلاميّة الـ"ال بي سي" تحتفل بذكرى زواجها السابعة
Lebanon 24
06-07-2025
|
10:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت الإعلاميّة في الـ"
ال بي سي
"
نيكول الحجل
، بذكرى زواجها السابعة.
Advertisement
ونشرت نيكول صورة عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
" من حفل زفافها، علّقت عليها بالقول: "7 سنوات معك".
مواضيع ذات صلة
بعد رحيلها عن الـ"ال بي سي"... إعلاميّة تُغادر لبنان وهذه وجهتها الجديدة! (صورة)
Lebanon 24
بعد رحيلها عن الـ"ال بي سي"... إعلاميّة تُغادر لبنان وهذه وجهتها الجديدة! (صورة)
06/07/2025 22:02:39
06/07/2025 22:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
Lebanon 24
بالصور... إعلاميّ لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الرابعة
06/07/2025 22:02:39
06/07/2025 22:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من حفل زفافهما... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى
Lebanon 24
فيديو جديد من حفل زفافهما... دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى
06/07/2025 22:02:39
06/07/2025 22:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"إن بي سي": تهديد إيران لترامب وصله أثناء حضوره قمة الـ 7 في كندا
Lebanon 24
"إن بي سي": تهديد إيران لترامب وصله أثناء حضوره قمة الـ 7 في كندا
06/07/2025 22:02:39
06/07/2025 22:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد 60 عامًا من العطاء.. ممثل شهير يعلن اعتزاله
Lebanon 24
بعد 60 عامًا من العطاء.. ممثل شهير يعلن اعتزاله
13:56 | 2025-07-06
06/07/2025 01:56:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل حفلها المنتظر ضمن أعياد بيروت.. ماجدة الرومي توثق لقطات من البروفات
Lebanon 24
قبل حفلها المنتظر ضمن أعياد بيروت.. ماجدة الرومي توثق لقطات من البروفات
13:06 | 2025-07-06
06/07/2025 01:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يتحدّث عن فترة مرضه بالسرطان... ماذا قال؟
Lebanon 24
فنان لبنانيّ يتحدّث عن فترة مرضه بالسرطان... ماذا قال؟
09:55 | 2025-07-06
06/07/2025 09:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة في عالم الطهي... وفاة شيف شهير جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة في عالم الطهي... وفاة شيف شهير جدّاً (صورة)
08:47 | 2025-07-06
06/07/2025 08:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارتها ريتا حايك بسبب مسرحية "venus"... هكذا ردّ بديع أبو شقرا
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارتها ريتا حايك بسبب مسرحية "venus"... هكذا ردّ بديع أبو شقرا
07:51 | 2025-07-06
06/07/2025 07:51:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة على أوتوستراد بيروت.. الموت يخطف شقيقين!
Lebanon 24
مأساة على أوتوستراد بيروت.. الموت يخطف شقيقين!
00:09 | 2025-07-06
06/07/2025 12:09:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الرحلة الأولى من مرفأ جونية في 23 تموز وحجز التذاكر بدءًا من الأسبوع المقبل
Lebanon 24
الرحلة الأولى من مرفأ جونية في 23 تموز وحجز التذاكر بدءًا من الأسبوع المقبل
23:21 | 2025-07-05
05/07/2025 11:21:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
Lebanon 24
اعتباراً من الغد ولمدة 10 أيام.. المرور من هذا الطريق ممنوع
09:08 | 2025-07-06
06/07/2025 09:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
Lebanon 24
قصفٌ مباشر... الصواريخ الإيرانية أصابت 5 قواعد عسكرية إسرائيليّة مهمّة
06:00 | 2025-07-06
06/07/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:56 | 2025-07-06
بعد 60 عامًا من العطاء.. ممثل شهير يعلن اعتزاله
13:06 | 2025-07-06
قبل حفلها المنتظر ضمن أعياد بيروت.. ماجدة الرومي توثق لقطات من البروفات
09:55 | 2025-07-06
فنان لبنانيّ يتحدّث عن فترة مرضه بالسرطان... ماذا قال؟
08:47 | 2025-07-06
بعد مسيرة طويلة في عالم الطهي... وفاة شيف شهير جدّاً (صورة)
07:51 | 2025-07-06
بعد الضجة التي أثارتها ريتا حايك بسبب مسرحية "venus"... هكذا ردّ بديع أبو شقرا
06:57 | 2025-07-06
بعد سنوات من الغياب... ممثل تركيّ يعود بمسلسل جديد
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
06/07/2025 22:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
06/07/2025 22:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
06/07/2025 22:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24