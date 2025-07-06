Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 60 عامًا من العطاء.. ممثل شهير يعلن اعتزاله

Lebanon 24
06-07-2025 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1387612-638874323194322365.jpg
Doc-P-1387612-638874323194322365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مفاجأة هزت الوسط الفني العالمي، أعلن النجم الأمريكي مايكل دوغلاس اعتزاله التمثيل بعد مسيرة فنية استمرت ستة عقود، تاركًا بصمة لا يمكن أن تزال من تاريخ السينما، جاء إعلان دوغلاس خلال مشاركته في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، حيث قدم نسخة مرممة من الفيلم الكلاسيكي الشهير "One Flew Over the Cuckoo’s Nest" الصادر عام 1975، والذي كان أحد أبرز إنجازاته كمنتج.
Advertisement
مايكل دوغلاس الذي بلغ عامه الثمانين، أوضح أسباب اعتزاله في تصريحات عاطفية، حيث قال إنه لم يشارك في أي عمل سينمائي منذ عام 2022، ولا يشعر برغبة قوية للعودة إلى مواقع التصوير إلا إذا واجه نصًا استثنائيًا يثير شغفه، وأضاف مبتسمًا "لقد أعطيت كل ما لدي لهذه الصناعة على مدى 60 عامًا، ولا أريد أن أكون ذلك الممثل الذي يتعثر في موقع التصوير، حان الوقت للتركيز على عائلتي وحياتي الشخصية."

كما عبّر عن سعادته بالحياة الأسرية إلى جانب زوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، قائلاً مازحًا: "الآن حان دوري لأكون الزوج المثالي."
يتزامن قرار الاعتزال مع الذكرى الخمسين لفيلم "One Flew Over the Cuckoo’s Nest"، الذي أنتجه دوغلاس وفاز بخمس جوائز أوسكار رئيسية، منها جائزة أفضل فيلم، وعبر دوغلاس عن اعتزازه بتلك الحقبة الذهبية، متسائلًا: "هل شهدنا في العقدين الماضيين أعمالًا تضاهي هذه الجودة والعمق؟"

فإن مسيرته الحافلة كانت مليئة بالأدوار التي تركت أثرًا في الجمهور والنقاد على حد سواء، عبر أفلام تتنوع بين الإثارة النفسية والدراما الاجتماعية.
مواضيع ذات صلة
حارس مرمى شهير يُعلن عن إعتزاله كرة القدم
lebanon 24
07/07/2025 02:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
انفصل عن زوجته... ممثل شهير يُفاجىء الجميع بارتباطه بإمرأة تصغره بـ12 عاماً
lebanon 24
07/07/2025 02:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
توفي بطريقة مروعة.. ممثل شهير يفقد حياته عن عمر 59 عاما (صورة)
lebanon 24
07/07/2025 02:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زواج استمر 26 عاماً.. نجم شهير يُعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية (صور)
lebanon 24
07/07/2025 02:20:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2025-07-06
13:06 | 2025-07-06
10:49 | 2025-07-06
09:55 | 2025-07-06
08:47 | 2025-07-06
07:51 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24