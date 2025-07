بعد 60 عامًا من العطاء.. ممثل شهير يعلن اعتزاله

في مفاجأة هزت الوسط الفني العالمي، أعلن النجم الأمريكي اعتزاله التمثيل بعد مسيرة فنية استمرت ستة عقود، تاركًا بصمة لا يمكن أن تزال من تاريخ السينما، جاء إعلان خلال مشاركته في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، حيث قدم نسخة مرممة من الفيلم الكلاسيكي الشهير "One Flew Over the Cuckoo’s Nest" الصادر عام 1975، والذي كان أحد أبرز إنجازاته كمنتج.

دوغلاس الذي بلغ عامه الثمانين، أوضح أسباب اعتزاله في تصريحات عاطفية، حيث قال إنه لم يشارك في أي عمل سينمائي منذ عام 2022، ولا يشعر برغبة قوية للعودة إلى مواقع التصوير إلا إذا واجه نصًا استثنائيًا يثير شغفه، وأضاف مبتسمًا "لقد أعطيت كل ما لدي لهذه الصناعة على مدى 60 عامًا، ولا أريد أن أكون ذلك الممثل الذي يتعثر في موقع التصوير، حان الوقت للتركيز على عائلتي وحياتي الشخصية."



كما عبّر عن سعادته بالحياة الأسرية إلى جانب زوجته النجمة ، قائلاً مازحًا: "الآن حان لأكون الزوج المثالي."

يتزامن قرار الاعتزال مع الذكرى الخمسين لفيلم "One Flew Over the Cuckoo’s Nest"، الذي أنتجه دوغلاس وفاز بخمس رئيسية، منها ، وعبر دوغلاس عن اعتزازه بتلك الحقبة الذهبية، متسائلًا: "هل شهدنا في العقدين الماضيين أعمالًا تضاهي هذه الجودة والعمق؟"



فإن مسيرته الحافلة كانت مليئة بالأدوار التي تركت أثرًا في الجمهور والنقاد على حد سواء، عبر أفلام تتنوع بين الإثارة النفسية والدراما الاجتماعية.