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فنون ومشاهير
بعد 60 عامًا من العطاء.. ممثل شهير يعلن اعتزاله
Lebanon 24
06-07-2025
|
13:56
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في مفاجأة هزت الوسط الفني العالمي، أعلن النجم الأمريكي
مايكل دوغلاس
اعتزاله التمثيل بعد مسيرة فنية استمرت ستة عقود، تاركًا بصمة لا يمكن أن تزال من تاريخ السينما، جاء إعلان
دوغلاس
خلال مشاركته في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، حيث قدم نسخة مرممة من الفيلم الكلاسيكي الشهير "One Flew Over the Cuckoo’s Nest" الصادر عام 1975، والذي كان أحد أبرز إنجازاته كمنتج.
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مايكل
دوغلاس الذي بلغ عامه الثمانين، أوضح أسباب اعتزاله في تصريحات عاطفية، حيث قال إنه لم يشارك في أي عمل سينمائي منذ عام 2022، ولا يشعر برغبة قوية للعودة إلى مواقع التصوير إلا إذا واجه نصًا استثنائيًا يثير شغفه، وأضاف مبتسمًا "لقد أعطيت كل ما لدي لهذه الصناعة على مدى 60 عامًا، ولا أريد أن أكون ذلك الممثل الذي يتعثر في موقع التصوير، حان الوقت للتركيز على عائلتي وحياتي الشخصية."
كما عبّر عن سعادته بالحياة الأسرية إلى جانب زوجته النجمة
كاثرين زيتا جونز
، قائلاً مازحًا: "الآن حان
دوري
لأكون الزوج المثالي."
يتزامن قرار الاعتزال مع الذكرى الخمسين لفيلم "One Flew Over the Cuckoo’s Nest"، الذي أنتجه دوغلاس وفاز بخمس
جوائز أوسكار
رئيسية، منها
جائزة أفضل فيلم
، وعبر دوغلاس عن اعتزازه بتلك الحقبة الذهبية، متسائلًا: "هل شهدنا في العقدين الماضيين أعمالًا تضاهي هذه الجودة والعمق؟"
فإن مسيرته الحافلة كانت مليئة بالأدوار التي تركت أثرًا في الجمهور والنقاد على حد سواء، عبر أفلام تتنوع بين الإثارة النفسية والدراما الاجتماعية.
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