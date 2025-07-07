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فنون ومشاهير

مُفاجأة مدوية: طارق سويد خارج سباق رمضان 2026.. هل من خلاف مع "ايغل فيلمز؟"

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:12
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تردد في الساعات الماضية ان المنتج جمال سنان صاحب شركة "ايغل فيلمز" اتفق مع الكاتب والممثل طارق سويد على تأجيل مشروعهما الجديد الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2026 وذلك لأنّ المشروع يتطلّب مزيداً من الوقت ليصبح جاهزاً من حيث التحضيرات الإنتاجية ومن حيث الورق والنص  وحرصاً من الطرفين على إتمام هذا المشروع بأفضل صورة، تم تأجيله ليتم العمل عليه لاحقاً خارج الموسم الرمضاني.
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وكتب سويد على حسابه على انستغرام تعليقا على الخبر قائلا: "الخبر المتداول صحيح وكان مفروض ينزل من عندي ومن عند شركة ايغل بحسب ما اتفقنا بكرا الصيح ولكن نزل اليوم للصدف يعني بصيغة مختلفة. اكتر من هيك رجاء بتمنى تحترمو انو ما عندي ولا بدي ولا ناوي قول أي شي تاني بخصوص هالموضوع. بحبكن". 
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