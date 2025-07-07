مُفاجأة مدوية: طارق سويد خارج سباق رمضان 2026.. هل من خلاف مع "ايغل فيلمز؟"

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تردد في الساعات الماضية ان المنتج صاحب شركة " " اتفق مع الكاتب والممثل على تأجيل مشروعهما الجديد الذي كان من المقرر عرضه في 2026 وذلك لأنّ المشروع يتطلّب مزيداً من الوقت ليصبح جاهزاً من حيث التحضيرات الإنتاجية ومن حيث الورق والنص وحرصاً من الطرفين على إتمام هذا المشروع بأفضل صورة، تم تأجيله ليتم العمل عليه لاحقاً خارج الموسم الرمضاني.وكتب سويد على حسابه على تعليقا على الخبر قائلا: "الخبر المتداول صحيح وكان مفروض ينزل من عندي ومن عند شركة ايغل بحسب ما اتفقنا بكرا الصيح ولكن نزل اليوم للصدف يعني بصيغة مختلفة. اكتر من هيك رجاء بتمنى تحترمو انو ما عندي ولا بدي ولا ناوي قول أي شي تاني بخصوص هالموضوع. بحبكن".