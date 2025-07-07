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فنون ومشاهير

قبلها أمام الجميع... ممثل شهير يُعلن رسميّاً عن علاقته بحبيته (صورة)

Lebanon 24
07-07-2025 | 10:10
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حضرت الممثلة الأميركية مونيكا باربارو والممثل البريطاني أندرو غارفيلد بطولة ويمبلدون للتنس في لندن.
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وظهر الثنائي الذي ارتبط اسمهما معاً منذ شباط الماضي، منسجماً وسط المدرجات.
وبحسب مجلة "بيبول" فقد وصلت باربارو، التي تبلغ من العمر 35 عاماً، وغارفيلد البالغ من العمر 41 عاماً إلى نادي "All england Lawn Tennis and Croquet Club" وهما متشابكان الأيدي في لقطة دافئة وثقتها عدسات المصورين. 

ورُصدت باربارو وغارفيلد وهما يتبادلان الأحاديث والضحكات، قبل أن يفاجئ غارفيلد حبيبته بقبلة رقيقة على خدها أمام الجماهير، في مشهد أعاد تأكيد علاقتهما. (الامارات 24)
 
 
 
 
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