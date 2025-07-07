29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
قبلها أمام الجميع... ممثل شهير يُعلن رسميّاً عن علاقته بحبيته (صورة)
Lebanon 24
07-07-2025
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
حضرت الممثلة الأميركية مونيكا باربارو والممثل
البريطاني
أندرو غارفيلد
بطولة ويمبلدون
للتنس في
لندن
.
Advertisement
وظهر
الثنائي
الذي ارتبط اسمهما معاً منذ شباط الماضي، منسجماً وسط المدرجات.
وبحسب مجلة "
بيبول
" فقد وصلت باربارو، التي تبلغ من العمر 35 عاماً، وغارفيلد البالغ من العمر 41 عاماً إلى نادي "All
england
Lawn Tennis and Croquet Club" وهما متشابكان الأيدي في لقطة دافئة وثقتها عدسات المصورين.
ورُصدت باربارو وغارفيلد وهما يتبادلان الأحاديث والضحكات، قبل أن يفاجئ غارفيلد حبيبته بقبلة رقيقة على خدها أمام الجماهير، في مشهد أعاد تأكيد علاقتهما. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!
Lebanon 24
ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!
07/07/2025 19:08:15
07/07/2025 19:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل شهير يُرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الاسم (صورة)
Lebanon 24
ممثل شهير يُرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الاسم (صورة)
07/07/2025 19:08:15
07/07/2025 19:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصل عن زوجته... ممثل شهير يُفاجىء الجميع بارتباطه بإمرأة تصغره بـ12 عاماً
Lebanon 24
انفصل عن زوجته... ممثل شهير يُفاجىء الجميع بارتباطه بإمرأة تصغره بـ12 عاماً
07/07/2025 19:08:15
07/07/2025 19:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بطريقة مروعة.. ممثل شهير يفقد حياته عن عمر 59 عاما (صورة)
Lebanon 24
توفي بطريقة مروعة.. ممثل شهير يفقد حياته عن عمر 59 عاما (صورة)
07/07/2025 19:08:15
07/07/2025 19:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد أن اتُّهِمت بالسرقة... الإعلامية المعروفة تخرج عن صمتها وترد
Lebanon 24
بعد أن اتُّهِمت بالسرقة... الإعلامية المعروفة تخرج عن صمتها وترد
11:35 | 2025-07-07
07/07/2025 11:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"كأنك صغرت 20 سنة".. فارس كرم يلفت الأنظار بإطلالة جديدة ونحافة لافتة
Lebanon 24
"كأنك صغرت 20 سنة".. فارس كرم يلفت الأنظار بإطلالة جديدة ونحافة لافتة
08:45 | 2025-07-07
07/07/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بلوك صيفي.. إليسا ترقص وتتمايل على متن يخت فاخر (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بلوك صيفي.. إليسا ترقص وتتمايل على متن يخت فاخر (فيديو)
07:20 | 2025-07-07
07/07/2025 07:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسي عبدو تسرق الأضواء بلقطات رومانسية مع زوجها.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
جيسي عبدو تسرق الأضواء بلقطات رومانسية مع زوجها.. شاهدوا الصور
05:45 | 2025-07-07
07/07/2025 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" محمد عطية يُثير الجدل بوصية غريبة.. شاهدوا ماذا كتب
Lebanon 24
نجم "ستار أكاديمي" محمد عطية يُثير الجدل بوصية غريبة.. شاهدوا ماذا كتب
04:51 | 2025-07-07
07/07/2025 04:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
Lebanon 24
"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى
13:58 | 2025-07-06
06/07/2025 01:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
Lebanon 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
03:00 | 2025-07-07
07/07/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
06:16 | 2025-07-07
07/07/2025 06:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد ملف خلية برج البراجنة.. هذا ما كشفته التحقيقات
Lebanon 24
جديد ملف خلية برج البراجنة.. هذا ما كشفته التحقيقات
14:44 | 2025-07-06
06/07/2025 02:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:35 | 2025-07-07
بعد أن اتُّهِمت بالسرقة... الإعلامية المعروفة تخرج عن صمتها وترد
08:45 | 2025-07-07
"كأنك صغرت 20 سنة".. فارس كرم يلفت الأنظار بإطلالة جديدة ونحافة لافتة
07:20 | 2025-07-07
ظهرت بلوك صيفي.. إليسا ترقص وتتمايل على متن يخت فاخر (فيديو)
05:45 | 2025-07-07
جيسي عبدو تسرق الأضواء بلقطات رومانسية مع زوجها.. شاهدوا الصور
04:51 | 2025-07-07
نجم "ستار أكاديمي" محمد عطية يُثير الجدل بوصية غريبة.. شاهدوا ماذا كتب
04:42 | 2025-07-07
بفستان قصير.. فنانة سورية تحتفل بعيد ميلادها بأجواء مميزة في لبنان (صور)
فيديو
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
Lebanon 24
بالفيديو.. محاكاة مذهلة من وكالة ناسا تظهر كيف يبدو الدخول إلى ثقب أسود
10:09 | 2025-07-07
07/07/2025 19:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يكشف عن إصابته بالسرطان بسبب إبر التخسيس.. هذا ما حصل معه (فيديو)
03:11 | 2025-07-07
07/07/2025 19:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة أحمد السقا يتحدث عن أزمة طلاقه.. هذا ما قاله (فيديو)
23:37 | 2025-07-06
07/07/2025 19:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24