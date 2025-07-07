قبلها أمام الجميع... ممثل شهير يُعلن رسميّاً عن علاقته بحبيته (صورة)

حضرت الممثلة الأميركية مونيكا باربارو والممثل أندرو غارفيلد للتنس في .

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وظهر الذي ارتبط اسمهما معاً منذ شباط الماضي، منسجماً وسط المدرجات.

وبحسب مجلة " " فقد وصلت باربارو، التي تبلغ من العمر 35 عاماً، وغارفيلد البالغ من العمر 41 عاماً إلى نادي "All Lawn Tennis and Croquet Club" وهما متشابكان الأيدي في لقطة دافئة وثقتها عدسات المصورين.



ورُصدت باربارو وغارفيلد وهما يتبادلان الأحاديث والضحكات، قبل أن يفاجئ غارفيلد حبيبته بقبلة رقيقة على خدها أمام الجماهير، في مشهد أعاد تأكيد علاقتهما. (الامارات 24)