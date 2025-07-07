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فنون ومشاهير
بعد أن اتُّهِمت بالسرقة... الإعلامية المعروفة تخرج عن صمتها وترد
Lebanon 24
07-07-2025
|
11:35
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نشرت الإعلامية
مها الصغير
عبر حسابها الرسمي على موقع "
فيسبوك
" بياناً صحفياً ردّت فيه على موجة الانتقادات والاتهامات التي وُجهت إليها عقب ظهورها في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية
منى الشاذلي
على قناة ONE.
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وخلال اللقاء، تحدثت مها عن شغفها بالرسم، مشيرة إلى أنها ترسم بين الحين والآخر بعض اللوحات الفنية. وقد عرضت في البرنامج مجموعة من الأعمال التي زعمت أنها من إنتاجها، من بينها لوحة تبيّن لاحقاً أنها تعود للفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش
نيلسون
، والتي ردّت بدورها بسخرية على الواقعة، متهمة مها الصغير بالسرقة الفنية.
وقدمت خلال البيان اعتذاراً للفنانة التشكيلية الدنماركية، كما اعتذرت لجمهورها وللفنانين التشكيليين
بشكل عام
، معترفة بأنها أخطات في حق الجميع.
وقالت مها في بيانها: "أنا غلطت. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي. مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث. أنا آسفة وزعلانة من نفسي.
وكان عدد كبير من العاملين في الوسط الإعلامي قد أبدوا غضبهم من مها الصغير، من هذا الأمر بعدما قامت الفنانة التشكيلية الدانماركية بالتعليق على البرنامج متهمة مها بأنها عرضت أعمالًا لفنانين عالميين وادعت أنها لها، ما أشعل
مواقع التواصل الاجتماعي
بالهجوم على مها واتهامها بالسرقة والتدليس ونسب أعمال لفنانين عالميين لنفسها من دون خجل.
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