إعلامية شهيرة تخضع لعملية جراحية.. وتكتم بشأن حالتها الصحية (صورة)

خضعت الإعلامية الشهيرة لعملية جراحية حيث استأصلت المرارة وسط تكتكم بشأن حالتها الصحية.

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وكانت بسمة استغاثت مؤخرا بوزير الصحة المصري بشأن إحدى المستشفيات بالمهندسين، كاشفة أنهم تسببوا في تدهور الحالة الصحية لصديقتها التي تعاني من السرطان بسبب تلقيها العلاج في هذه المستشفى، حيث لم يهتموا بها.



وأشارت بسمة في فيديو نشرته عبر حسابها على أن السرطان كان قد انتشر في جميع أنحاء جسد صديقتها، وأحد الأطباء بالمستشفى قرر أن يستأصل أكثر من عضو من جسدها حتى يخلصها من المرض ولكن الأمر تسبب في زيادة آلامها أكثر من السابق وتسبب في مشكلات صحية لها، كما شكت من الإهمال الشديد بالمستشفى، حيث قالت إن أسرة المريضة كانت تفاجئ بقيام الطاقم الطبي بإجراء عملية جراحية للمريضة دون الرجوع لهم.