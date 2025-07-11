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فنون ومشاهير

بعد نجاح أغنيته "كيفك عفراقي".. هل سينضم فضل شاكر إلى موسم جدة 2025؟

Lebanon 24
11-07-2025 | 02:49
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أطلق مؤخرا الفنان فضل شاكر أغنية "كيفك ع فراقي" مع إبنه محمد شاكر ليواصل نجاحه الذي بدأه قبل أسابيع بأغنيته "أحلى رسمة " التي تصدرت المنافسة الغنائية بملايين المشاهدات، وبعد هذه النجاح الذي يحققه فضل في موسم الصيف الحالي، هل سينضم لنجوم موسم جدة 2025 ؟
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يبدو أن جمهور فضل شاكر ينتظر وقوفه مجددا على خشبة المسرح ليستمتع بأعماله الغنائية الجديدة والقديمة أيضا وهو ما جعل البعض يروج لحفلات وهمية وينشر بوسترات خاصة بتواريخ وهمية أيضا لحفلات غنائية لفضل شاكر فبرغم أنه نفى وجوده في أي حفل غنائي خلال موسم الصيف حتى الآن، إلا أن شركة بنش مارك فوجئت بالترويج لحفل غنائي جديد لفضل شاكر يجمعه بحسين الجسمي ضمن فعاليات موسم جدة على أن يكون الحفل بتاريخ 11 تموز أي اليوم وهو ما نفته الشركة تماما وأكدت أنه لا صحة لكل ما تردد حول هذا الحفل وكلها أخبار مفبركة.(نواعم)

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