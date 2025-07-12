"عيب بقى استحوا".. فنان لبناني شهير يشن هجوماً عنيفاً على المرحبين بعودة فضل شاكر (صورة)

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شنّ الممثل اللبناني هجوما على المرحبين بعودة الفنان إلى الساحة الغنائية بقوة، وذلك بعد نجاح أغنيته "كيفك عفراقي".وكتب نيكولا في منشور عبر خاصية "الستوري" على حسابه على تطبيق قائلا: "الفرصة التانية" بتنعطي لشخص تحاكم وتحاسب وتاب.. مش لـ "شخص" رفع سلاح بوج جيش بلدو وجاهر بـ "إرهابيتو" وتطرفو".وتابع:"بحيلا بلد تاني، يلي متلو مكبوب بالحبس مش عم ينزل ألبومات. عيب بقى.. استحوا".