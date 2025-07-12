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فنون ومشاهير

"عيب بقى استحوا".. فنان لبناني شهير يشن هجوماً عنيفاً على المرحبين بعودة فضل شاكر (صورة)

Lebanon 24
12-07-2025 | 02:20
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شنّ الممثل اللبناني نيكولا معوض هجوما على المرحبين بعودة الفنان فضل شاكر إلى الساحة الغنائية بقوة، وذلك بعد نجاح أغنيته "كيفك عفراقي".
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وكتب نيكولا في منشور عبر خاصية "الستوري" على حسابه على تطبيق انستغرام قائلا: "الفرصة التانية" بتنعطي لشخص تحاكم وتحاسب وتاب.. مش لـ "شخص" رفع سلاح بوج جيش بلدو وجاهر بـ "إرهابيتو" وتطرفو".

وتابع:"بحيلا بلد تاني، يلي متلو بيكون مكبوب بالحبس مش عم ينزل ألبومات. عيب بقى.. استحوا". 
 




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