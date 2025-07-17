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فنون ومشاهير

فقد أكثر من 50 شخصا من أقاربه في السويداء.. هذا ما كشفه فنان سوري (صورة)

Lebanon 24
17-07-2025 | 01:10
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أعلن الفنان السوري مجد القاسم أن الهجمات والانتهاكات التي تتعرض لها قريته "الثعلة" في محافظة السويداء فاقت كل حدود العقل.
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وقال القاسم في تصريحات صحافية ان "الأوضاع في سوريا أصبحت كارثية، فالإرهابيون سواء تنظيم داعش وغيرهم لا يرحمون أحدًا، لا طفلًا ولا امرأة ولا شيخًا ولا شابًا، بل يعيثون في الأرض فسادًا، يقتلون وينهبون ويخرّبون البيوت من دون رحمة."

وأكد ان كل المنازل في قريته الثعلة نُهبت ودُمرت حتى أبسط الأشياء لم تسلم من التخريب، لم يبقَ فيها كوب ماء، كما انهم قتلوا أكثر من 50 شخصًا من أقاربه، من بينهم أبناء خاله"، وفق ما قال.



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