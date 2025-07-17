كان سيحيي حفلاً اليوم... وفاة فنان عربيّ داخل منزله بشكلٍ مفاجىء

عُثرَ على الفنان والشاعر المغربيّ صالح الباشا، جثة داخل منزله في ضواحي أكادير.

وبحسب صحف مغربيّة، كان الباشا يعيش بمفرده .

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وكان من المقرر أن يُحيي الباشا حفلاً اليوم، إلا أنّه توفي قبل لقائه بجمهوره. (ارم نيوز)