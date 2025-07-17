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فنون ومشاهير

كان سيحيي حفلاً اليوم... وفاة فنان عربيّ داخل منزله بشكلٍ مفاجىء

Lebanon 24
17-07-2025 | 14:29
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عُثرَ على الفنان والشاعر المغربيّ صالح الباشا، جثة داخل منزله في ضواحي أكادير.
وبحسب صحف مغربيّة، كان الباشا يعيش بمفرده في المنزل.
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وكان من المقرر أن يُحيي الباشا حفلاً اليوم، إلا أنّه توفي قبل لقائه بجمهوره. (ارم نيوز)
 
 
 
 
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