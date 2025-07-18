تأجيل حفل روبي في مصر.. ما السبب؟

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بعد تأجيل الحفل الذي كان مقرراً إقامته اليوم الجمعة 18 تموز الجاري الى يوم الجمعة المقبل، أصدرت الشركة المنظّمة لحفل الفنانة بياناً صحافياً.وكشفت الشركة المنظّمة للحفل سبب تأجيله، وهو عدم استكمال تجهيزات المسرح والإضاءات بسبب عدم استخراج التصاريح الكاملة للحفل نتيجة للحريق الذي اندلع في أحد شواطئ خلال الفترة الماضية.يُذكر أن روبي طرحت خلال الأيام الماضية أغنية جديدة بمشاركة الفنان ، تحمل عنوان "تاني".