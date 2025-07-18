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فنون ومشاهير

تأجيل حفل روبي في مصر.. ما السبب؟

Lebanon 24
18-07-2025 | 04:20
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بعد تأجيل الحفل الذي كان مقرراً إقامته اليوم الجمعة 18 تموز  الجاري الى يوم الجمعة المقبل، أصدرت الشركة المنظّمة لحفل الفنانة المصرية روبي بياناً صحافياً. 
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وكشفت الشركة المنظّمة للحفل سبب تأجيله، وهو عدم استكمال تجهيزات المسرح والإضاءات بسبب عدم استخراج التصاريح الكاملة للحفل نتيجة للحريق الذي اندلع في أحد شواطئ الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن روبي طرحت خلال الأيام الماضية أغنية جديدة بمشاركة الفنان أحمد سعد، تحمل عنوان "تاني". 

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