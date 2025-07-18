30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تأجيل حفل روبي في مصر.. ما السبب؟
Lebanon 24
18-07-2025
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تأجيل الحفل الذي كان مقرراً إقامته اليوم الجمعة 18 تموز الجاري الى يوم الجمعة المقبل، أصدرت الشركة المنظّمة لحفل الفنانة
المصرية
روبي
بياناً صحافياً.
Advertisement
وكشفت الشركة المنظّمة للحفل سبب تأجيله، وهو عدم استكمال تجهيزات المسرح والإضاءات بسبب عدم استخراج التصاريح الكاملة للحفل نتيجة للحريق الذي اندلع في أحد شواطئ
الساحل الشمالي
خلال الفترة الماضية.
يُذكر أن روبي طرحت خلال الأيام الماضية أغنية جديدة بمشاركة الفنان
أحمد سعد
، تحمل عنوان "تاني".
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: تأجيل حفل زفاف أفنير ابن نتنياهو بسبب الحرب مع إيران
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تأجيل حفل زفاف أفنير ابن نتنياهو بسبب الحرب مع إيران
18/07/2025 14:20:10
18/07/2025 14:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجيل حفل جورج وسوف... شاهدوا بالصور ما حدث
Lebanon 24
تأجيل حفل جورج وسوف... شاهدوا بالصور ما حدث
18/07/2025 14:20:10
18/07/2025 14:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة وغنت "بلاي باك".. حفل روبي في المغرب يُثير جدلا والجمهور: "الله يهديها" (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة وغنت "بلاي باك".. حفل روبي في المغرب يُثير جدلا والجمهور: "الله يهديها" (فيديو)
18/07/2025 14:20:10
18/07/2025 14:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي: أحببتُ دوري في "إخواتي" وتجربة الكواليس كانت عائلية
Lebanon 24
روبي: أحببتُ دوري في "إخواتي" وتجربة الكواليس كانت عائلية
18/07/2025 14:20:10
18/07/2025 14:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو فنانة لبنانيّة تُوجّه نداءً عاجلاً إلى رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة... ما القصة؟
Lebanon 24
بالفيديو فنانة لبنانيّة تُوجّه نداءً عاجلاً إلى رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة... ما القصة؟
06:39 | 2025-07-18
18/07/2025 06:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تلقت مؤخرا عرض زواج.. هل تتزوج النجمة الشهيرة للمرة الخامسة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تلقت مؤخرا عرض زواج.. هل تتزوج النجمة الشهيرة للمرة الخامسة؟ (فيديو)
04:42 | 2025-07-18
18/07/2025 04:42:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها للتشوّه.. هل ستتخلى ملكة جمال السعودية رومي القحطاني عن تاجها قريباً؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها للتشوّه.. هل ستتخلى ملكة جمال السعودية رومي القحطاني عن تاجها قريباً؟
04:07 | 2025-07-18
18/07/2025 04:07:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بجرح في الرأس بطول 5 سم.. تفاصيل جديدة عن حالة رزان المغربي بعد انهيار سقف فندق فوقها
Lebanon 24
أصيبت بجرح في الرأس بطول 5 سم.. تفاصيل جديدة عن حالة رزان المغربي بعد انهيار سقف فندق فوقها
02:59 | 2025-07-18
18/07/2025 02:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تضررت سيارتها بشكل كبير.. فنانة شهيرة تنجو من حادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
تضررت سيارتها بشكل كبير.. فنانة شهيرة تنجو من حادث سير مروع (صورة)
01:40 | 2025-07-18
18/07/2025 01:40:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة... موظفة في شركة شهيرة بين أحضان مديرها
Lebanon 24
فضيحة... موظفة في شركة شهيرة بين أحضان مديرها
12:50 | 2025-07-17
17/07/2025 12:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كان سيحيي حفلاً اليوم... وفاة فنان عربيّ داخل منزله بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
كان سيحيي حفلاً اليوم... وفاة فنان عربيّ داخل منزله بشكلٍ مفاجىء
14:29 | 2025-07-17
17/07/2025 02:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة: نقل إعلامية لبنانية شهيرة إلى المستشفى بسبب انهيار سقف فندق فوق رأسها (صورة)
Lebanon 24
حادثة مروعة: نقل إعلامية لبنانية شهيرة إلى المستشفى بسبب انهيار سقف فندق فوق رأسها (صورة)
23:51 | 2025-07-17
17/07/2025 11:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في جبيل... والقوى الأمنيّة باشرت تحقيقاتها
Lebanon 24
حادثة مروّعة في جبيل... والقوى الأمنيّة باشرت تحقيقاتها
11:50 | 2025-07-17
17/07/2025 11:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": بعد إيران.. هل تستهدف إسرائيل هذه الدولة؟
Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye": بعد إيران.. هل تستهدف إسرائيل هذه الدولة؟
13:30 | 2025-07-17
17/07/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:39 | 2025-07-18
بالفيديو فنانة لبنانيّة تُوجّه نداءً عاجلاً إلى رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة... ما القصة؟
04:42 | 2025-07-18
تلقت مؤخرا عرض زواج.. هل تتزوج النجمة الشهيرة للمرة الخامسة؟ (فيديو)
04:07 | 2025-07-18
بعد تعرّضها للتشوّه.. هل ستتخلى ملكة جمال السعودية رومي القحطاني عن تاجها قريباً؟
02:59 | 2025-07-18
أصيبت بجرح في الرأس بطول 5 سم.. تفاصيل جديدة عن حالة رزان المغربي بعد انهيار سقف فندق فوقها
01:40 | 2025-07-18
تضررت سيارتها بشكل كبير.. فنانة شهيرة تنجو من حادث سير مروع (صورة)
01:25 | 2025-07-18
بعد اتهامها بإلادعاء أنها كانت زوجة محمود عبد العزيز.. الإعلامية الشهيرة تحصل على لقب "أرملة"!
فيديو
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
18/07/2025 14:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
18/07/2025 14:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
18/07/2025 14:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24