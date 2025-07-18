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فنون ومشاهير

وكيلة فضل شاكر تكشف آخر المستجدات في قضيته... ماذا قالت؟

Lebanon 24
18-07-2025 | 07:35
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نفت أماتا مبارك وكيلة الدفاع عن الفنان فضل شاكر، أنّ "يكون سبب تواري الأخير في مخيّم عين الحلوة منذ سنوات هو صدور حكم بمنعه من السفر أو مغادرة البلاد".
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وأشارت مبارك لـ"et بالعربي" إلى أنّ "شاكر كان يُخطّط للسفر لكنه تلقى تهديدات جدية بالقتل هو وعائلته".

وأضافت أنّ "المحكمة العسكرية برأت شاكر من تهم "الاقتتال ضدّ الجيش".
 
 
وفي ما يتعلّق بتهمة تبييض الأموال، قالت مبارك إنّ "هناك جزءًا من مصادر أمواله يعود لأنشطة فنية وعقارية مشروعة، وتم تبرئة أفراد عائلته من هذه الاتهامات، بينما لا تزال القضية منحصرة بشاكر".

وفي هذا السياق أيضاً، قالت المحامية سينتيا عقيقي إنّ "القانون اللبناني يمنح شاكر الحقّ في الاعتراض على الأحكام الغيابية وإعادة المحاكمة بحضور كامل، ما يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه وإثبات براءته". (ارم نيوز)
 
 
 
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