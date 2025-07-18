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فنون ومشاهير
وائل كفوري في زفاف نجل إيلي صعب ويُبارك للعروسين... شاهدوا إطلالته (فيديو)
Lebanon 24
18-07-2025
|
13:25
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شارك الفنان اللبناني
وائل كفوري
في حفل زفاف
سيليو صعب
، نجل المصمم
اللبناني العالمي
إيلي صعب
، على
زين قطامي
.
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وتداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يظهر فيه وائل
كفوري
وهو يقدّم التهاني لعائلة صعب بمناسبة الزواج، مرتديًا بدلة رسمية أنيقة مع قميص أبيض، وأكمل إطلالته بنظارة شمسية.
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