وائل كفوري في زفاف نجل إيلي صعب ويُبارك للعروسين... شاهدوا إطلالته (فيديو)

Advertisement

شارك الفنان اللبناني في حفل زفاف ، نجل المصمم ، على .وتداول رواد مقطع فيديو يظهر فيه وائل وهو يقدّم التهاني لعائلة صعب بمناسبة الزواج، مرتديًا بدلة رسمية أنيقة مع قميص أبيض، وأكمل إطلالته بنظارة شمسية.