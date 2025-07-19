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فنون ومشاهير

بعد بكائها على الهواء وتعرضها لأزمة صحية... أنغام توجّه رسالة مؤثرة جدًا لجمهورها (صور)

Lebanon 24
19-07-2025 | 05:27
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قدّمت النجمة الكبيرة أنغام رسالة مؤثرة لجمهورها خلال حفلها في العلمين الجديدة، الذي أُقيم مساء الجمعة على مسرح يو أرينا.
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قالت أنغام، التي خاضت مؤخرًا أزمة صحية وبكت على الهواء خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إنها تعرضت لحملات تشويه، إثر اتهامها بالوقوف وراء حملات ضد المطربة شيرين عبدالوهاب: "النهاردة أنا فرحانة بشكل تاني ومبسوطة بشكل تاني، لما الواحد بيعدي بأزمات أحيانا شغله والناس اللي بتحبه والأيام الحلوة اللي ربنا بيبعتها بتكون فرحتها مختلفة، وجودكم النهاردة وحضوركم كبير قوي في حياتي شكرا من قلبي بتدوني قوة، وأمل وبتوهبوني حياة".


قدّمت أنغام في الحفل مجموعة من أغانيها، منها "عمري معاك"، "بقالك قلب"، "حالة خاصة"، و"أساميك الكتيرة"، كما أدت باقة أخرى من أبرز أعمالها مثل "ولا دبلت"، "بين البينين"، "كان بريء"، "خليك معاها"، "اسكت"، "اتجاه واحد"، و"ماجبش سيرتي".


شهد المسرح حضورًا جماهيريًا واسعًا من محبي أنغام، الذين توافدوا للاستمتاع بحفلها الذي افتتح النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.


قاد المايسترو هاني فرحات برنامج الحفل، مقدمًا مجموعة متنوعة من أشهر أغاني أنغام القديمة والجديدة، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي شاركها بالغناء وترديد الكلمات.



















































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