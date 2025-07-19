أطلّت بوجه ملطّخ بالدماء.. ماذا حصل مع حبيبة جان يامان العربية؟ (صور)

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في خطوة جريئة ومؤثرة، فجّرت الـDJ الجزائرية سارة بلوما، حبيبة النجم ، مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها عن تعرضها للاعتداء الجسدي والنفسي على يد شريكها السابق، في منشور صادم على "إنستغرام" أرفقته بصورة لها ووجهها ملطخ بالدماء.وقالت سارة في بيانها العلني: "صمتُّ طويلًا، والآن جاء لأروي الحقيقة من منظوري. لم أتزوج رسميًا أبدًا، كانت لدي علاقة أثمرت عن ولادة ابني، لكنها انتهت قبل أن ألتقي بجان يامان". وأضافت أنها حاولت الحفاظ على علاقة متوازنة مع والد طفلها من أجل مصلحة ابنها، لكنها واجهت عنفًا متكررًا، ما دفعها أخيرًا إلى كسر حاجز الصمت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأوضحت بلوما أن والد طفلها يمنعها حاليًا من رؤيته، وقالت: "أحب ابني أكثر من أي شيء في العالم، واليوم أبدأ حياة جديدة، وأتمنى فقط الخير للجميع. أوكلت الأمر إلى محاميي، وأؤمن أن العدالة ستأخذ مجراها".الصورة التي نشرتها أشعلت مواقع التواصل، وأثارت موجة من التضامن الواسع، حيث طالب المتابعون بمحاسبة المعتدي، داعين إلى الوقوف في وجه كل أشكال العنف ضد المرأة، وضرورة حماية الأمهات وتمكينهن من حقوقهن القانونية والإنسانية.في المقابل، التزم النجم التركي جان يامان، المعروف بأدواره الرومانسية في الدراما ، الصمت الكامل تجاه ما أعلنته سارة، ولم يُصدر أي تعليق رسمي حتى اللحظة، سواء بشأن علاقتها به أو تطورات قضيتها العائلية.