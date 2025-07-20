بعد زواج دام 14 عاما.. انفصال كريم محمود عبد العزيز وزوجته

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بعد زواج دام 14عاما وأثمر عن 3 أولاد، انفصل الفنان المصري عن زوجته.وكشف مصدر مقرب من زوجة الفنان كريم ، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن الفترة الماضية شهدت حالة من عدم الاستقرار بين الطرفين، وتفاقمت المشكلات بينهما، حتى وصل إلى قرار الانفصال.وأضاف المصدر أن الفنان كريم اتفق مع طليقته على أن تظل العلاقة بينهما جيدة حتى لا يتأثر بناته الثلاث بتلك الخطوة، خاصة أنه تربطهن علاقة قوية بوالديهما، لذلك سيلتقي كريم بطليقته وبناته الثلاث بين الحين والآخر في بعض الأماكن العامة حتى لا يشعرن بتغير حياتهن بشكل مفاجئ.يذكر أن الفنان كريم تزوج من "آن " عام 2011، بعد استمرت عدة أشهر، حيث كان يبلغ وقتها 26 عاماً، وأقيم حفل زفافهما بأحد المطلة على نيل ، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.يشار إلى أن كريم هو الابن الأصغر للفنان الراحل محمود ، ويبلغ من العمر 40 عاماً.