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فنون ومشاهير

بعد زواج دام 14 عاما.. انفصال كريم محمود عبد العزيز وزوجته

Lebanon 24
20-07-2025 | 23:00
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بعد زواج دام 14عاما وأثمر عن 3 أولاد، انفصل الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز عن زوجته.
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وكشف مصدر مقرب من زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن الفترة الماضية شهدت حالة من عدم الاستقرار بين الطرفين، وتفاقمت المشكلات بينهما، حتى وصل الثنائي إلى قرار الانفصال.

وأضاف المصدر أن الفنان كريم اتفق مع طليقته على أن تظل العلاقة بينهما جيدة حتى لا يتأثر بناته الثلاث بتلك الخطوة، خاصة أنه تربطهن علاقة قوية بوالديهما، لذلك سيلتقي كريم بطليقته وبناته الثلاث بين الحين والآخر في بعض الأماكن العامة حتى لا يشعرن بتغير حياتهن بشكل مفاجئ.

يذكر أن الفنان كريم تزوج من "آن الرفاعي" عام 2011، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، حيث كان يبلغ وقتها 26 عاماً، وأقيم حفل زفافهما بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

يشار إلى أن كريم هو الابن الأصغر للفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويبلغ من العمر 40 عاماً.
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