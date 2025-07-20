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فنون ومشاهير

هل أصيبت أنغام بسرطان الثدي؟ هذا ما كشفه مكتبها الإعلامي

Lebanon 24
20-07-2025 | 23:25
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انتشرت في الساعات الماضية أخبار تُفيد بأن الفنانة المصرية أنغام مُصابة بسرطان الثدي. 
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وردًا على هذه الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أصدر المكتب الإعلامي لأنغام بيانًا نفى فيه بشكل قاطع ما تردد عن إصابتها بمرض السرطان، مؤكدًا أن كل ما في الأمر هو خضوعها لفحوصات طبية روتينية للاطمئنان على حالة البنكرياس، وأنها بصحة جيدة، وتستعد للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء متابعة طبية لا أكثر. 


ولفت البيان إلى أن أنغام لا تزال متواجدة في مصر ولم تغادر البلاد مؤخرًا.


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