هل أصيبت أنغام بسرطان الثدي؟ هذا ما كشفه مكتبها الإعلامي

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انتشرت في الساعات الماضية تُفيد بأن الفنانة مُصابة بسرطان الثدي.وردًا على هذه الأخبار التي انتشرت عبر ، أصدر لأنغام بيانًا نفى فيه بشكل قاطع ما تردد عن إصابتها بمرض السرطان، مؤكدًا أن كل ما في الأمر هو خضوعها لفحوصات طبية روتينية للاطمئنان على حالة البنكرياس، وأنها بصحة جيدة، وتستعد للسفر إلى خلال الأيام المقبلة لإجراء متابعة طبية لا أكثر.ولفت البيان إلى أن أنغام لا تزال متواجدة في مصر ولم تغادر البلاد مؤخرًا.