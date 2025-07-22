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فنون ومشاهير

ابنة محمد رمضان تسرق الأضواء.. تعرّفوا إليها (صور)

Lebanon 24
22-07-2025 | 11:41
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قامت شركة إي آند مصر بإصدار إعلانها الجديد تحت عنوان "إحنا ملوك الصيف"، والذي يقدّمه الفنان المصري محمد رمضان من ألحان عمرو مصطفى وكلمات الشاعر أيمن بهجت قمر.
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ولاقى الإعلان تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لما يحمله من أجواء صيفية مرحة، خاصة مع مشاركة ابنة رمضان، كنز، في مشاهد مميزة جمعتها بوالدها على شاطئ البحر، في أول ظهور إعلاني لها.
 
 
 
 
 
 
وتفاعل الجمهور مع الإعلان وأجواء الصيف، خاصة بعد ظهور ابنة الفنان محمد رمضان كِنز في مشاهد مع والدها على البحر.(لها)

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