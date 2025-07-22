ابنة محمد رمضان تسرق الأضواء.. تعرّفوا إليها (صور)

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قامت شركة إي آند مصر بإصدار إعلانها الجديد تحت عنوان "إحنا ملوك الصيف"، والذي يقدّمه الفنان من ألحان وكلمات الشاعر .ولاقى الإعلان تفاعلا واسعا على ، لما يحمله من أجواء صيفية مرحة، خاصة مع مشاركة ابنة رمضان، كنز، في مشاهد مميزة جمعتها بوالدها على ، في أول ظهور إعلاني لها.