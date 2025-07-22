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فنون ومشاهير
لم يعد قادرا على الكلام أو القراءة.. تدهور صحة نجم شهير بشكل دراماتيكي (صورة)
Lebanon 24
22-07-2025
|
15:30
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كشفت تقارير صحفية أجنبية أن الحالة الصحية للنجم الأميركي
بروس ويليس
قد تدهورت بشكل كبير، بعدما سيطر مرض الخرف الجبهي الصدغي عليه بالكامل.
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ويُعد هذا النوع من الخرف من أكثر الأنواع ندرة وتأثيراً في السلوك والقدرات اللغوية؛ ما يفسّر ابتعاد ويليس عن الأضواء منذ إعلان إصابته العام الماضي.
ووفقًا لموقع The Express Tribune، أصبح نجم Assassin غير قادر على الكلام إلى حد كبير، ولم يعد باستطاعته القراءة.
كما أورد الموقع أن ويليس يعاني صعوبة في القدرة على المشي، رغم أن عائلته لم تكشف أي تفاصيل محددة حول حركته خلال الأشهر الأخيرة.
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