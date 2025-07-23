فنان سوري يُثير الجدل بتصريحاته الجريئة بشأن علاقته الحميمة مع زوجته.. شاهدوا ماذا قال (فيديو)

حلّ الفنان السوري من أصل فلسطيني ضيفا على برنامج "كيد النساء" مع عبر شاشة Ltv.



ورفض رافع خلال الحلقة بتشبيهه بزميله الفنان أبوحجر، وقال: "أنا نضيف بدليل مرتي معها التهابات نسائية".



وأضاف: "أنا بعمري ما قـربت على غير زوجتي ولو بدي روح أطفش وألحق هاي وإلحق هلي فـهالموضوع كارثة ".

وتابع: "الحرام فيه أمراض ومنها أمـراض خـبيثة .. وأنا بفضل الله بحياتي كلها زوجتي ما راحت على دكتورة ولا مرة قالتلها الدكتورة عندك إلتهـابات ، قالتلها قديش أحمد نضـيف ".



وأشار رافع إلى انه كان "يطبّل للنظام السوري السابق لتسيير أعماله ولكن لم يستفد منه بأي شيئ".



وعن مقتل ابنه محمد رافع، قال ان ابنه قتل لأنه كان يقيم حفلات في الساحات العامة وتم خطفه وقتله داخل سيارته عام 2012.

وقال: "جهزت كفني حتى يكون إلى جانب قـبر ابني".