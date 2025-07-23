Advertisement

فنون ومشاهير

فنان سوري يُثير الجدل بتصريحاته الجريئة بشأن علاقته الحميمة مع زوجته.. شاهدوا ماذا قال (فيديو)

Lebanon 24
23-07-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1395345-638888568884518428.jpg
Doc-P-1395345-638888568884518428.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حلّ الفنان السوري من أصل فلسطيني أحمد رافع ضيفا على برنامج "كيد النساء" مع زين كرزون عبر شاشة Ltv. 

ورفض رافع خلال الحلقة بتشبيهه بزميله الفنان  نزار أبوحجر، وقال: "أنا نضيف بدليل مرتي ما صار معها التهابات نسائية". 

وأضاف: "أنا بعمري ما قـربت على غير زوجتي ولو بدي روح أطفش وألحق هاي وإلحق هلي فـهالموضوع كارثة ".
 
Advertisement
 
 
وتابع: "الحرام فيه أمراض ومنها أمـراض خـبيثة .. وأنا بفضل الله بحياتي كلها زوجتي ما راحت على دكتورة ولا مرة قالتلها الدكتورة عندك إلتهـابات ، قالتلها قديش أحمد نضـيف ". 

وأشار رافع إلى انه كان "يطبّل للنظام السوري السابق لتسيير أعماله ولكن لم يستفد منه بأي شيئ". 

وعن مقتل ابنه محمد رافع، قال ان ابنه قتل لأنه كان يقيم حفلات في الساحات العامة وتم خطفه وقتله داخل سيارته عام 2012.
 
 
وقال: "جهزت كفني حتى يكون إلى جانب قـبر ابني". 

مواضيع ذات صلة
"كل الرجال نسوانجية".. فنان لبناني شهير يتحدث عن حياته الحميمة ويُثير الجدل (فيديو)
lebanon 24
23/07/2025 12:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ما بقلّو غير "أبو حميد".. فنان سوري شهير يُثير الجدل بتصريحاته عن الرئيس أحمد الشرع (فيديو)
lebanon 24
23/07/2025 12:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لممثلات لبنانيات يُثير الجدل.. شاهدوا ماذا فعلن
lebanon 24
23/07/2025 12:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
lebanon 24
23/07/2025 12:47:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:07 | 2025-07-23
03:50 | 2025-07-23
03:12 | 2025-07-23
02:33 | 2025-07-23
02:25 | 2025-07-23
23:52 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24