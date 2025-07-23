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فنون ومشاهير

هل تشارك ماغي بو غصن في رمضان 2026؟ هذا ما أكدته

Lebanon 24
23-07-2025 | 10:00
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نشرت النجمة ماغي بو غصن عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، صورة وكتبت: “رمضان 2026”، ما أثار حالة من الحماس والتشويق بين متابعيها.
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اعتُبر المنشور بمثابة إشارة أولى إلى تحضيراتها المبكرة لمسلسلها الجديد، الذي قد يبدأ تصويره قريباً، رغم أنها لم تكشف عن أي تفاصيل إضافية حول العمل، سواء من حيث الفكرة أو فريق العمل أو حتى العنوان.
تُعد ماغي من أبرز الوجوه الرمضانية، حيث تترك بصمة مميزة في كل موسم من خلال أعمال درامية تحقق نسب مشاهدة عالية.
 
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