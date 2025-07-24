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فنون ومشاهير
بالصور... فنان لبنانيّ يستعرض سيارته الجديدة
Lebanon 24
24-07-2025
|
11:33
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شارك الفنان
أمير يزبك
متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعيّ، صوراً لسيارته الجديدة من نوع "
تسلا
".
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وعلّق
يزبك
على الصور بالقول: "بس كرمال تتسلاّ تيسلاّ".
وأضاف في تعليقٍ آخر: "كلّلو مجد باطل. حديد. وباطون".
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