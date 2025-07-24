بالصور... فنان لبنانيّ يستعرض سيارته الجديدة

شارك الفنان متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعيّ، صوراً لسيارته الجديدة من نوع " ".

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وعلّق على الصور بالقول: "بس كرمال تتسلاّ تيسلاّ".

وأضاف في تعليقٍ آخر: "كلّلو مجد باطل. حديد. وباطون".