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فنون ومشاهير

بالصور... فنان لبنانيّ يستعرض سيارته الجديدة

Lebanon 24
24-07-2025 | 11:33
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شارك الفنان أمير يزبك متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعيّ، صوراً لسيارته الجديدة من نوع "تسلا".
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وعلّق يزبك على الصور بالقول: "بس كرمال تتسلاّ تيسلاّ".
 
 
وأضاف في تعليقٍ آخر: "كلّلو مجد باطل. حديد. وباطون".
 
 
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