أنغام تُقلق محبيها... نشرت صورة وهي على سرير المستشفى شاهدوها

أقلقت الفنانة محبيها على صحتها، إذ عمدت إلى نشر صورة عبر خاصية " " عبر حسابها على " "، وهي على سرير المستشفى.

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ولم تكشف أنغام عن سبب دخولها إلى المستشفى، علماً أنّ مكتبها الإعلاميّ كان قد نفى قبل أيّام، أنّ تكون مصابة بمرض السرطان.