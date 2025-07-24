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فنون ومشاهير

أنغام تُقلق محبيها... نشرت صورة وهي على سرير المستشفى شاهدوها

Lebanon 24
24-07-2025 | 16:09
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أقلقت الفنانة أنغام محبيها على صحتها، إذ عمدت إلى نشر صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي على سرير المستشفى.
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ولم تكشف أنغام عن سبب دخولها إلى المستشفى، علماً أنّ مكتبها الإعلاميّ كان قد نفى قبل أيّام، أنّ تكون مصابة بمرض السرطان.
 
 
 
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