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فنون ومشاهير
أنغام تُقلق محبيها... نشرت صورة وهي على سرير المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
24-07-2025
|
16:09
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أقلقت الفنانة
أنغام
محبيها على صحتها، إذ عمدت إلى نشر صورة عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، وهي على سرير المستشفى.
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ولم تكشف أنغام عن سبب دخولها إلى المستشفى، علماً أنّ مكتبها الإعلاميّ كان قد نفى قبل أيّام، أنّ تكون مصابة بمرض السرطان.
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