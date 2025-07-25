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فنون ومشاهير

هل تزوجت الإعلامية ياسمين عز؟ شاهدوا كيف ردت على الأمر (فيديو)

Lebanon 24
25-07-2025 | 03:21
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أوضحت الإعلامية المصرية ياسمين عز بشكل غير مباشر حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخير حول زواجها، وذلك خلال استضافتها الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في برنامجها "كلام الناس" الذي تقدمه على قناة MBC مصر للحديث عن قرار وقف راغب علامة من الغناء في مصر، بعد ظهوره في فيديو أثار جدلًا واسعًا خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي.
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وكشف كامل خلال اللقاء عن تواصل علامة معه مباشرة بعد قرار وقفه المؤقت عن الغناء في مصر، وقال: "راغب كلمني بعد القرار بـثلاث دقايق وأقنعته بالغلط وبعت رسالة صوتية يعتذر.. بعدين حد قاله اركب يا راجل".

وتابع كامل: "الموضوع كبير يا مدام ياسمين" لترد عليه ياسمين عز قائلة: "آنسة لو سمحت" وهي الطريقة غير المباشرة التي تؤكد بها ياسمين عز عدم زواجها من قبل.

وتدارك كامل الموقف فورًا. ثم انتقل للحديث عن الواقعة المثيرة للجدل حول علامة قائلاً: "عندما يجتمع مجلس النقابة على وجود خطأ، نكون نملك كل الأدلة التي تثبت حجم التجاوز، وما حدث لم يكن أمرًا عابرًا بل سلوكًا جسيمًا وصادمًا". (لها)

 

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