هل تزوجت الإعلامية ياسمين عز؟ شاهدوا كيف ردت على الأمر (فيديو)

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أوضحت الإعلامية بشكل غير مباشر حقيقة الأنباء التي ترددت في الآونة الأخير حول زواجها، وذلك خلال استضافتها الفنان نقيب المهن الموسيقية في برنامجها "كلام الناس" الذي تقدمه على قناة MBC مصر للحديث عن قرار وقف من الغناء في مصر، بعد ظهوره في فيديو أثار جدلًا واسعًا خلال حفله الأخير في .وكشف كامل خلال اللقاء عن تواصل علامة معه مباشرة بعد قرار وقفه المؤقت عن الغناء في مصر، وقال: " كلمني بعد القرار بـثلاث دقايق وأقنعته بالغلط وبعت رسالة صوتية يعتذر.. بعدين حد قاله اركب يا راجل".وتابع كامل: "الموضوع كبير يا مدام ياسمين" لترد عليه ياسمين عز قائلة: "آنسة لو سمحت" وهي الطريقة غير المباشرة التي تؤكد بها ياسمين عز عدم زواجها من قبل.وتدارك كامل الموقف فورًا. ثم انتقل للحديث عن الواقعة المثيرة للجدل حول علامة قائلاً: "عندما يجتمع على وجود خطأ، نكون نملك كل الأدلة التي تثبت حجم التجاوز، وما حدث لم يكن أمرًا عابرًا بل سلوكًا جسيمًا وصادمًا". (لها)