بعد العملية الجراحية التي خضع لها الشهر الماضي... أول ظهور لابن تامر حسني (صور)

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تواصل النجمة المغربية الاستمتاع بعطلتها الصيفية في مدينة ، حيث تمضي أوقاتًا مميزة برفقة أطفالها، وتشارك متابعيها على بلقطات عفوية توثّق لحظات الاستجمام والأنشطة الترفيهية التي تقوم بها معهم.وفي أحدث الصور، ظهرت بسمة برفقة ابنها آدم بعد تعافيه من العملية الجراحية التي خضع لها الشهر الماضي إثر انفجار الزائدة الدودية، لكنها حرصت كعادتها على عدم إظهار ملامحه. كما ظهرت أيضًا ابنتها أمايا، فيما التُقطت الصور على ما يبدو بعدسة الابنة الكبرى تاليا، التي وثّقت اللحظات من الخلف لإبراز جمال المكان.وتُعرف بسمة بحرصها الكبير على مرافقة أطفالها – من زوجها الفنان – سواء داخل مصر أو خلال السفر، حيث تمنحهم الكثير من وقتها واهتمامها. وغالبًا ما توثق يومياتها معهم، سواء أو خارجه، وتُظهر اهتمامًا خاصًا بأناقة ابنتيها وتفاصيل حياتهم اليومية، من اختيار الملابس إلى التواجد معهن في صالونات التجميل أو الأنشطة السياحية.