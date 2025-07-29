على الرغم من نجوميته.. ما هو الاسم الحقيقي لتوم كروز؟

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رغم مرور أكثر من أربعة عقود على انطلاقته في عالم السينما، تفاجأ عدد من معجبي النجم الهوليوودي مؤخرا باكتشاف اسمه الحقيقي الكامل، والذي بقي خفيا عن البعض طيلة هذه السنوات.توم ، البالغ من العمر 63 عاما، اسمه الكامل كروز مابوثر الرابع، وقد قرر استخدام نسخة مختصرة من اسمه عند دخوله عالم التمثيل، في خطوة تهدف إلى الابتعاد عن ماضيه العائلي الصعب.واشتهر كروز عالميا بعد مشاركته في فيلم Risky Business عام 1983، ثم تألق في دور " " في فيلم ، ليصبح أحد أبرز نجوم . ومع ذلك، لم يعرف بعض متابعيه اسمه الحقيقي إلا مؤخرا؛ ما أثار موجة من التعليقات الساخرة والمندهشة على .كتب أحدهم عبر "إكس": "يا إلهي، هل هذا حقيقي؟ لم أكن أعلم ذلك!"، بينما علّق آخر: "اكتشافي لاسم توم كروز الحقيقي جعلني أشعر وكأنني استدعيت شيئًا مظلما من الماضي!".وسخر أحد مستخدمي "ريديت" قائلاً: "إنه اسم لا يُباع"، بينما وصفه آخر بأنه "أسوأ اسم عائلة سمعته على الإطلاق".وكان كروز تحدث سابقا عن علاقته الصعبة بوالده، توماس كروز مابوثر الثالث، الذي وصفه في مقابلة مع مجلة Parade بأنه "جبان" و"متنمر"، مؤكدا أن طفولته كانت مليئة بالخوف وانعدام الثقة. وقال: "كان يُشعرك بالأمان، ثم يُفاجئك بالأذى. كان درسا قاسيا، لكنه مهم".