Advertisement

فنون ومشاهير

وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة

Lebanon 24
29-07-2025 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1397998-638893990515369220.jpg
Doc-P-1397998-638893990515369220.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف نقيب المهن التمثيليّة في مصر أشرف زكي، أنّ الحالة الصحيّة للفنان المصريّ لطفي لبيب تدهورت بشكلٍ مفاجىء، ونُقِلَ إلى العناية المركّزة، ووضعه حرج للغاية.
Advertisement
 
وطالب زكي جميع محبي لبيب بالدعاء له. (الامارات 24)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حالته خطيرة... نقل كاتب شهير إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحيّ
lebanon 24
29/07/2025 19:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تدهور حالته ونقله إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان القدير (صورة)
lebanon 24
29/07/2025 19:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراعٍ مع المرض... وفاة فنانة سوريّة بارزة اثر تدهور حالتها الصحيّة
lebanon 24
29/07/2025 19:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تدهورت صحته ونقل مُجدداً إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
lebanon 24
29/07/2025 19:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:27 | 2025-07-29
09:41 | 2025-07-29
09:07 | 2025-07-29
06:36 | 2025-07-29
06:04 | 2025-07-29
05:07 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24