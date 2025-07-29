30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
Lebanon 24
29-07-2025
|
08:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف نقيب المهن التمثيليّة في مصر
أشرف زكي
، أنّ الحالة الصحيّة للفنان المصريّ
لطفي لبيب
تدهورت بشكلٍ مفاجىء، ونُقِلَ إلى العناية المركّزة، ووضعه حرج للغاية.
Advertisement
وطالب زكي جميع محبي لبيب بالدعاء له. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
حالته خطيرة... نقل كاتب شهير إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحيّ
Lebanon 24
حالته خطيرة... نقل كاتب شهير إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحيّ
29/07/2025 19:04:37
29/07/2025 19:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور حالته ونقله إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان القدير (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور حالته ونقله إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان القدير (صورة)
29/07/2025 19:04:37
29/07/2025 19:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراعٍ مع المرض... وفاة فنانة سوريّة بارزة اثر تدهور حالتها الصحيّة
Lebanon 24
بعد صراعٍ مع المرض... وفاة فنانة سوريّة بارزة اثر تدهور حالتها الصحيّة
29/07/2025 19:04:37
29/07/2025 19:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت صحته ونقل مُجدداً إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
Lebanon 24
تدهورت صحته ونقل مُجدداً إلى العناية المركزة.. هذه آخر التطورات الصحية لابن تامر حسني وبسمة بوسيل
29/07/2025 19:04:37
29/07/2025 19:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالمايوه.. نادين نسيب نجيم تستعرض رشاقتها وتقضي عطلة في اسبانيا مع حبيبها الجديد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بالمايوه.. نادين نسيب نجيم تستعرض رشاقتها وتقضي عطلة في اسبانيا مع حبيبها الجديد؟ (فيديو)
11:27 | 2025-07-29
29/07/2025 11:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الشائعات التي تطال عائلتها... إليكم ما قالته زوجة راغب علامة (صورة)
Lebanon 24
بعد الشائعات التي تطال عائلتها... إليكم ما قالته زوجة راغب علامة (صورة)
09:41 | 2025-07-29
29/07/2025 09:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة
Lebanon 24
غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة
09:07 | 2025-07-29
29/07/2025 09:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم ونادر ينتشر للسيّدة فيروز... ماذا قالت فيه عن إبنها زياد؟
Lebanon 24
فيديو قديم ونادر ينتشر للسيّدة فيروز... ماذا قالت فيه عن إبنها زياد؟
06:36 | 2025-07-29
29/07/2025 06:36:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
06:04 | 2025-07-29
29/07/2025 06:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار.. هذا ما فعله مصرف لبنان
Lebanon 24
خبر سار.. هذا ما فعله مصرف لبنان
15:19 | 2025-07-28
28/07/2025 03:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عمَّا سألت فيروز في عزاء "زياد"؟
Lebanon 24
عمَّا سألت فيروز في عزاء "زياد"؟
14:47 | 2025-07-28
28/07/2025 02:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب لافت في الوداع
Lebanon 24
غياب لافت في الوداع
01:45 | 2025-07-29
29/07/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
08:10 | 2025-07-29
29/07/2025 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
06:24 | 2025-07-29
29/07/2025 06:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:27 | 2025-07-29
بالمايوه.. نادين نسيب نجيم تستعرض رشاقتها وتقضي عطلة في اسبانيا مع حبيبها الجديد؟ (فيديو)
09:41 | 2025-07-29
بعد الشائعات التي تطال عائلتها... إليكم ما قالته زوجة راغب علامة (صورة)
09:07 | 2025-07-29
غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة
06:36 | 2025-07-29
فيديو قديم ونادر ينتشر للسيّدة فيروز... ماذا قالت فيه عن إبنها زياد؟
06:04 | 2025-07-29
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
05:07 | 2025-07-29
بالفيديو... السيّدة فيروز تتقبل التعازي لليوم الثاني
فيديو
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
02:26 | 2025-07-28
29/07/2025 19:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
01:59 | 2025-07-28
29/07/2025 19:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: الكارثة المؤجلة.. أبنية مُهددة بالإنهيار في لبنان
13:14 | 2025-07-26
29/07/2025 19:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24