وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة

كشف نقيب المهن التمثيليّة في مصر ، أنّ الحالة الصحيّة للفنان المصريّ تدهورت بشكلٍ مفاجىء، ونُقِلَ إلى العناية المركّزة، ووضعه حرج للغاية.

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وطالب زكي جميع محبي لبيب بالدعاء له. (الامارات 24)