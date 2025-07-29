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فنون ومشاهير
بعد أزمته الأخيرة في مصر.. تأجيل حفل لراغب علامة إليكم السبب
Lebanon 24
29-07-2025
|
14:05
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بعد أزمته الأخيرة، قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر تأجيل حفل الفنان
راغب علامة
، الذي كان من المقرر إحياؤه يوم السبت المُقبل ضمن فعاليات مهرجان مراسي بسبب عدم امتثاله للاستدعاء الرسمي الصادر بحقه، على خلفية الجدل الذي أثاره مقطع فيديو انتشر مؤخراً من حفله في
الساحل الشمالي
.
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وقال الدكتور
محمد عبدالله، المتحدث الرسمي للنقابة وعضو مجلس إدارتها، لوسائل إعلام محلية، إن قرار التأجيل جاء نتيجة تغيب الفنان عن الحضور إلى مقر النقابة، ما حال دون مناقشة ملابسات الواقعة وحلها بشكل رسمي.
وعبّر نقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، عن استيائه الشديد من المشهد الذي ظهر فيه
راغب
علامة وهو يتلقى قبلة على المسرح من إحدى المعجبات، معتبراً أن ما جرى "يتنافى مع الذوق العام ويخالف الأعراف
المصرية
بشكل صارخ".
وأضاف: "تابعت على مدار يومين سلوكاً مشيناً لم نألفه في مسارح مصر، ولن نسمح بأن تُحوّل منصة الفن إلى ساحة للقبلات أو الإيحاءات المرفوضة، في بلدٍ لطالما اعتلى مسارحه عظماء الفن العربي من أم كلثوم إلى عبدالحليم".
وقررت النقابة على إثر الحادثة إيقاف تصريح العمل الممنوح لراغب علامة في مصر مؤقتاً، إلى حين مثوله أمام
مجلس النقابة
للتحقيق، كما دعت غرفة المنشآت السياحية لاجتماع عاجل لاستدعاء الجهة المنظمة للحفل "المثير للجدل"، في خطوة تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن هذا "السقوط القيمي والفني المتعمد"، بحسب وصف البيان. (24)
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