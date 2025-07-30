رحل عن 77 عاماً... الكشف عن السبب الحقيقيّ لوفاة هذا الفنان الشهير

بعد رحيله عن عمر ناهز 77 عاماً، كشفت مصادر طبية أنّ الفنان المصري الكبير تُوفي بسبب معاناته من نزيف حاد في الحنجرة، وتدهور شامل في جهازه التنفسيّ.

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وأضافت المصادر أنّ الفنان الراحل نُقِلَ فوراً إلى العناية المركزة، ووُضِعَ على أجهزة التنفس الإصطناعيّ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. (ارم نيوز)