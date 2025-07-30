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فنون ومشاهير

رحل عن 77 عاماً... الكشف عن السبب الحقيقيّ لوفاة هذا الفنان الشهير

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:30
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بعد رحيله عن عمر ناهز 77 عاماً، كشفت مصادر طبية أنّ الفنان المصري الكبير لطفي لبيب تُوفي بسبب معاناته من نزيف حاد في الحنجرة، وتدهور شامل في جهازه التنفسيّ.
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وأضافت المصادر أنّ الفنان الراحل نُقِلَ فوراً إلى العناية المركزة، ووُضِعَ على أجهزة التنفس الإصطناعيّ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. (ارم نيوز)
 
 
 
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