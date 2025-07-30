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فنون ومشاهير
رحل عن 77 عاماً... الكشف عن السبب الحقيقيّ لوفاة هذا الفنان الشهير
Lebanon 24
30-07-2025
|
09:30
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بعد رحيله عن عمر ناهز 77 عاماً، كشفت مصادر طبية أنّ الفنان المصري الكبير
لطفي لبيب
تُوفي بسبب معاناته من نزيف حاد في الحنجرة، وتدهور شامل في جهازه التنفسيّ.
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وأضافت المصادر أنّ الفنان الراحل نُقِلَ فوراً إلى العناية المركزة، ووُضِعَ على أجهزة التنفس الإصطناعيّ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. (ارم نيوز)
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