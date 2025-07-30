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فنون ومشاهير
نسرين طافش تطرح أحدث أغانيها "روقان"
Lebanon 24
30-07-2025
|
23:00
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أطلقت الفنانة
السورية
نسرين طافش
أغنيتها الجديدة "روقان" عبر قناتها على منصة "
يوتيوب
"، التي تميزت بإيقاعات مرحة وأجواء مليئة بالحيوية، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها على منصات التواصل.
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شاركت نسرين طافش متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" مقطعًا من الفيديو كليب، أرفقته بتعليق من كلمات الأغنية: حبّة روقان.. رقص ولعب وفصلان.. وكمان ضحك بصوت عالي.. دلع دلعنا كمان.
وأضافت: شوفوا فيديو كليب أغنية روقان على يوتيوب واسمعوا الأغنية على كل منصات الاستماع.
وتفاعل الجمهور بشكل لافت مع العمل، معربين عن إعجابهم بالطاقة الإيجابية التي تنقلها نسرين في الكليب، وسط تعليقات تحتفي بها مثل "دخيل هالصوت كلها بهجة وفرح"، "الله الله قلبي كان محتاج يسمع هيك أغنية"، و"الله يسعدك على هالروقان يا نسرين".
تشكل أغنية "روقَان" عودة فنية لنسرين طافش إلى الساحة الغنائية، بعد غياب دام سنوات منذ إصدار ألبومها "الحلوة" عام 2019، الذي ضم باقة من الأغاني الناجحة. وكانت طافش قد خاضت تجربة الغناء المنفرد أيضًا عام 2017، من خلال أغنيات مثل "123 حبيبي" و"متغير علي"، التي لاقت رواجًا ملحوظًا لدى الجمهور العربي، وأسهمت في ترسيخ حضورها كمغنية إلى جانب مسيرتها التمثيلية. (فوشيا)
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